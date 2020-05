Dechow

Fünf Frauen laden am Pfingstwochenende zur gemeinsamen Ausstellung „ Schmelztiegel“ ein. Die vollkommen verschiedenen Werke stehen und hängen im weitläufigen, naturnahen Garten des Hauses Am See 2 mit Blick auf den Röggeliner See. „Dort wird bei gutem Wetter am Samstagabend um 18 Uhr auch das Jazztrio Jazzebo für coole Stimmung sorgen“, kündigen die fünf Frauen an.

Geöffnet ist ihre Ausstellung im Rahmen der Aktion „Kunst offen“ am Sonnabend von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Zu sehen sind Werke von Katharina Kähler, Andrea Keil, Saskia Pape, Astrid Schröder und Corinna Weidner.

Warum geben sie ihrer Gemeinschaftsausstellung den Namen „ Schmelztiegel?“ Sie antworten: „ Übersetzt ins Englische wird das feuerfeste Gefäß zum Melting Pot. Die Vermutung liegt nahe, dass Dechow der Melting Pot sein könnte – just auf dem ehemaligen Grenzstreifen zwischen Ost und West gelegen.“ Das Dorf sei ein wunderbarer Ort, an dem vieles möglich und nichts unmöglich ist – „wie geschaffen für einen cool-schmelzigen Event.“

Von Jürgen Lenz