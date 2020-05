Fünf Verletzte bei Auffahrunfall auf B 104 bei Rehna

Rehna

Fünf Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag zwischen Rehna und Nesow ( Landkreis Nordwestmecklenburg) leicht verletzt worden. Der Polizei zufolge wollte eine 33-jährige Frau auf der Bundesstraße 104 in Richtung Gadebusch links in den Radegastweg einbiegen und hielt an, um entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen.

Der 43-jährige VW-Fahrer bemerkte dieses offenbar zu spät und fuhr auf das Auto auf. Infolge der Kollision wurde der Smart auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stieß dort mit einem entgegenkommenden Renault zusammen.

30 000 Euro Schaden

Die Insassen des Smarts, zwei Frauen, wurden folgend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Leichtverletzten der anderen Fahrzeuge bedurften keiner sofortigen ärztlichen Behandlung. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 30 000 Euro geschätzt.

Von OZ