Schönberg

Ordentlich geschwitzt und geschnauft haben im September etwa 300 Mädchen und Jungen des Schönberger Ernst-Barlach-Gymnasiums. Rund um die Karpfenteichanlage waren sie für den guten Zweck gelaufen. Die Schüler hatten sich Sponsoren aus dem Familien- oder Bekanntenkreis gesucht, die für jede gelaufene Runde einen Betrag spendeten. Mit dem Geld wollen die Schüler Betroffene des Hochwassers in Süddeutschland unterstützen.

Siebtklässler waren die besten Läufer

Jetzt ist das letzte Geld überwiesen und dann an das Deutsche Rote Kreuz weitergeleitet worden. 4048 Euro sind zusammengekommen, die das DRK in der Hochwasserregion mit anderen Spenden verteilt. Die besten Läufer und Läuferinnen kommen aus den siebten Klassen. Henry Michels, Noah Gertz und Paul Bagdahn waren jeweils zehn Runden um die Karpfenteiche und damit jeder zwölf Kilometer in einer Stunde gelaufen. Genauso herausragend ist die Leistung von Leni Robrahn, Clara Wahrmann und Elly Miethke, die alle jeweils acht Runden beziehungsweise 9,6 Kilometer gelaufen waren.

Mit dem Spendenlauf sammelten Schüler des Ernst-Barlach-Gymnasiums in Schönberg mehr als 4000 Euro für Flutopfer. Quelle: Malte Behnk

Geld für Straßen und Hilfe für Tiere

„Das sind tolle Leistungen“, lobt Sportlehrer Martin Kröppelien die Schülerinnen und Schüler, die über das erforderliche Maß für eine gute Note noch hinaus gelaufen waren. „Für die Jungen der siebten Klasse gab es eine eins nach sieben Runden, für die Mädchen nach sechs Runden“, sagt der Sportlehrer. Die Schüler sind stolz, dass sie mit ihrem lauf so viele Spenden generieren konnten. „Ich glaube das Geld wird in den Flutgebieten gebraucht, um Straßen wieder herzustellen“, sagt Noah Gertz (13). „Ich würde es gut finden, wenn mit unserem Geld Tieren geholfen werden kann“, sagt Henry Michels (12).

Von Malte Behnk