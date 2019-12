Für Kurzentschlossene: Noch Karten für Schlager-Gala in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Künstlerquartett zu Gast in Grevesmühlen: André Stade und Daniella Rossini gastieren neben Olaf der Flipper und seiner Tochter Pia Malo anlässlich der neuen Weihnachtstournee „Sternenzauber“ (ehemals Weihnachtsgala) am Freitagnachmittag in der Mehrzweckhalle am Ploggenseering.

„Auch wenn in diesem Jahr die Tour erstmalig unter dem neuen Namen auftritt, wird es für das Publikum nichts grundlegend Neues geben“, verspricht Marketingbeauftragter der veranstaltenden Agentur, Mirko Schmidt. Um 15 Uhr öffnen die Türen der Halle. Die Show wird um 16 Uhr musikalisch eröffnet.

„Bereits an den ersten beiden Adventswochenenden waren mehrere Tausend Gäste von der neuen Weihnachtstour begeistert“, resümiert Mirko Schmidt. Die Gäste werden die bekanntesten Hits der Stars sowie die schönsten und bekanntesten Weihnachtslieder live gesungen erleben – gekrönt in einem tollen Finale.

Innerhalb der etwa dreistündigen Show wird es wie gewohnt eine kleine Pause geben, in der die Künstler für Autogramme und kurze Gespräche zur Verfügung stehen. Karten für die Veranstaltung wird es ab 15 Uhr noch direkt am Einlass in der Sporthalle ausreichend geben.

Von Jana Franke