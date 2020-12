Grevesmühlen

Was für ein Erfolg bereits am ersten Tag. Am Donnerstag sind die ersten Stücken Stollen und Würstchen für die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ auf dem Marktplatz in Grevesmühlen verkauft worden. Von 10 bis 14 Uhr wurden die Leckereien aus der Holzbude heraus feilgeboten – unter anderem von Grevesmühlens OZ-Lokalleiter Michael Prochnow.

Schnell zeigte sich: Die Ware war heiß begehrt. Nach zwei Stunden waren bereits mehr als 600 Euro in der Kasse. 10 Euro zahlten die Kunden pro Paket, in dem vier Stücken Stollen von der Bäckerei Freytag und zwei Würstchen der Fleischereien Rump und Fischer verpackt waren.

Ursula Runau aus Grevesmühlen hatte von der Verkaufsaktion in der Zeitung erfahren. Gern unterstützte sie mit dem Kauf eines Pakets die OZ-Weihnachtsaktion. An dieser beteiligen sich die Grevesmühlener Bäckerei und die beiden Fleischereien aus der Stadt seit mehreren Jahren mit einem Riesenstollen und einer großen Wurstpyramide – vielen Dank dafür!

Eigentlich sollten die Leckereien am vergangenen Sonnabend auf dem Kreihnsdörper Adventsmarkt verkauft werden. Doch der musste im Corona-Jahr ausfallen. Mit der Verkaufsaktion auf dem Marktplatz wird nun trotzdem Geld in die OZ-Spendenbox gespült.

Am Freitag geht der Verkauf weiter – solange der Vorrat reicht. Gegen Spenden gibt es auch Souvenirs von der OZ und der Stadt.

OZ-Aktion erfüllt Wünsche

Mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt die OZ die Fördervereine aller neun Grundschulen in der Region: „ Fritz Reuter“ und „Am Ploggensee“ in Grevesmühlen sowie die Einrichtungen in Boltenhagen, Dassow, Selmsdorf, Kalkhorst, Herrnburg und Schönberg und die Evangelische Inklusive Schule in Schönberg.

Für die Grundschüler in Kalkhorst soll ein Mitmachzirkus realisiert, für die Schule in Dassow ein neues Klettergerüst angeschafft werden. Mehr dazu und zu den Vorhaben der anderen Vereine lesen Sie in den kommenden Tagen und Wochen.

Hier können Sie spenden Die OZ-Weihnachtsaktion läuft über ein Spendenkonto des DRK-Kreisverbandes. Von dort aus wird das Geld später verteilt. Empfänger: DRK-Kreisverband NWM IBAN: DE46 1405 1000 1000 0303 57 BIC: NOLADE21WIS Kennwort: OZ-Weihnachtsaktion

Als zweites Projekt wird die OZ das Hospiz im Schloss Bernstorf berücksichtigen, das mit den Spenden eine Zimmerpatenschaft ermöglichen möchte. Finanziert werden sollen unter anderem der Mehraufwand durch die hauseigene Küche, die tiergestützte Therapie mit Alpaka Leopold, individuelle Wünsche der Gäste und – sofern dies nicht von den Angehörigen finanzierbar ist – die Fahrtkosten für ein letztes Familientreffen.

