Für Opfer des Hochwassers: 350 Schüler laufen in Schönberg für Spenden

Schönberg

Runde für Runde um die Karpfenteichanlage. Etwa 350 Schüler des Ernst-Barlach-Gymnasiums in Schönberg haben fleißig geschwitzt, um Spenden für die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu sammeln. Für den einstündigen Lauf hatten sich die Schüler der siebten bis zehnten Klassen Sponsoren gesucht, die einen Spendenbetrag pro gelaufener Runde zugesagt hatten.

Verwandte und Firmen als Sponsoren

„Das können die eigenen Eltern oder Verwandten sein oder auch Firmen“, erklärt Sportlehrerin Beatrix Scheck. „Die Beträge sind ganz unterschiedliche. Das können drei aber auch bis zu zehn Euro pro Runde sein“, sagt Beatrix Scheck.

Die besonders sportlichen Schüler schaffen innerhalb von einer Stunde sechs oder auch sieben Runden um die Karpfenteichanlage. „Jede Runde ist 1200 Meter lang“, sagt die Sportlehrerin. An ihrer Station für die achten Klassen vergeben Yuma Bertz und Jarne Felbel Stempel an ihre Klassenkameraden. Jeder Läufer hat einen Zettel bei sich, um die Rundenzahl zu dokumentieren.

Die Laufstrecke an den Karpfenteichen in Schönberg hatten sich die Schüler ausgesucht. Quelle: Malte Behnk

Bessere Schulnoten für mehr Laufrunden

Je mehr Runden um die Teiche die Schülerinnen und Schüler innerhalb einer Stunde schaffen, umso mehr Geld sammeln sie für die Betroffenen in den Hochwasserregionen. Außerdem verbessert sich mit jeder Runde die Schulnote, die sie für den Lauf bekommen.

Bei den Mädchen bedeuten sechs Runden eine 1, fünf Runden eine 2 und so weiter. Die Jungen müssen für eine 1 sieben Runden schaffen. „Das ist zusätzlicher Ansporn neben den Spenden. Außerdem wollen wir einen Anreiz geben, sich auch in der Freizeit zu bewegen. Gerade jetzt ist das auch wegen des Homeschoolings bei einigen zu kurz gekommen“, sagt Beatrix Scheck.

(links) An der Schwanenfamilie am Ufer mussten die Schüler vorsichtig vorbei laufen. (rechts) An verschiedenen Stationen wurden nach Klassen die Runden mit einem Stempel gezählt. Quelle: Malte Behnk

Schwanenfamilie bremste die Läufer kurz

Die Laufstrecke an den Karpfenteichen hatten sich die Schüler als Alternative zur Laufbahn im Stadion ausgesucht. „Hier ist das Laufen angenehmer und für einige ist es auch die Joggingstrecke in der Freizeit“, sagt Beatrix Scheck.

Allerdings mussten sich die Mädchen und Jungen zumindest in den ersten Runden auch mit den natürlichen Besonderheiten an den Karpfenteichen auseinandersetzen. Ein Schwanenpaar saß mit seinen Jungen am Teich auf dem Weg und fauchte laut, als die Schüler vorsichtig an ihnen vorbei gingen. Während der nächsten Laufrunden zogen sich die Vögel aber wieder aufs Wasser zurück.

Von Malte Behnk