Zarentin/Dargow

Seit zwei Generationen stehen rund 300 Hektar des Schaalsees im Eigentum der Familie Cadmus. Mit Sorge verfolgt Dr. Manuel Cadmus seit einigen Jahren die Entwicklung der Fischbestände. Durch die Fischerei und die Kormoran-Population seien „große Schäden

„Das ist aktiver Naturschutz“, Schaalseeanlieger Dr. Manuel Cadmus. „Das ist aktiver Naturschutz“, Schaalseeanlieger Dr. Manuel Cadmus. Quelle: Thomas Biller

Anzeige

entstanden“, so Cadmus. Bisher hatte die Familie ihre Seefläche an den Landessportfischerverband verpachtet, dieser hatte wiederum an gewerbliche Fischer unterverpachtet. Der Fischbestand ist nach den Worten von Cadmus in den vergangenen Jahren immer mehr geschrumpft. „Wir haben den Pachtvertrag nun auslaufen lassen und lassen die gewerbliche Fischerei hier erst einmal für drei Jahre ruhen. Damit wird der halbe Schaalsee nicht mehr gewerblich befischt“, erklärt Eigentümer Dr. Cadmus. Zu einem gesunden Fischbestand gehören Aale dazu. Ziel sei es, dauerhaft einen größeren Fischbestand zu sichern. So soll zusätzlich die „Große Maräne“ – auch „Schaalseemaräne“ – wieder in dem Gewässer angesiedelt werden. Ein Projekt, das wissenschaftlich begleitet wird.

Weitere OZ+ Artikel

„Die Angler werden sich freuen“

„Acht Jahre brauchen die Aale, um fangbereit zu werden“, erläutert Cadmus, der sich selbst um das Aussetzen kümmerte. Als Gewässerbewirtschafter nennt er die aktuelle Entwicklung „aktiver Naturschutz“. „Die Angler werden sich freuen; sie können künftig mit vermehrten Fängen rechnen.“ Dabei ist sowohl der Konsum von Aal wie auch das Fangen der Glasaale – zumeist vor der französischen Küste – nicht unumstritten. Aale können nicht gezüchtet werden und werden auf ihrem Weg in die Binnengewässer im Entwicklungsstadium als Glasaal im Atlantik gefischt.

In diesen Tanks werden die Glasaale transportiert. . Quelle: Thomas Biller

Aal auf der Roten Liste

Der Aal gilt als vom Aussterben bedroht und steht seit 1998 auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Zudem würden sich in fettreichen Fischarten Giftstoffe wie Dioxine und Furane anreichern. „Aale weisen regelmäßig absolute Spitzenwerte jenseits aller zugelassenen EU-Höchstwerte auf“, schreibt der BUND auf seiner Internetseite. Von einigen Fischereiökologen wird auch die Fangpraxis kritisiert. So sollen einer französischen Studie zufolge bis zu 40 Prozent der Tiere den Transport nicht überleben, auch gäbe es einen illegalen Handel von Europa nach Asien, wo Glasaale in einigen Regionen als Delikatesse gelten oder in Farmen gemästet werden.

Schaalsee ist ein aaltypisches Gewässer

Laut dem zuständigen Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume sei der Schaalsee ein aaltypisches Gewässer. Auch nähme der Aal aufgrund seines Fressverhaltens „eine wichtige Position in der Nahrungskette in ganz verschiedenen Gewässersystemen ein“. Dem LLUR liegen nach Auswertung von fischereibiologischen Studien keine Anhaltspunkte vor, dass es Artenverschiebungen oder veränderte Bestandsstärken durch selektive Fischerei oder Überfischung im Schaalsee gäbe. Diese Studien stammen aus den Jahren 2002 und 2013. Zu den dort vermeintlich durch Kormorane verursachten Schäden erklärt das LLUR, basierend auf einer ornithologischen Begleituntersuchung 2019: „Zwischen Frühjahr und Spätsommer hielten sich bis zu 1200 Nahrung suchende Kormorane im Schaalseegebiet auf. Ein Kormoran hat einen durchschnittlichen täglichen Energiebedarf von 400 bis 500 Gramm Fisch. Inwieweit hierdurch eine „signifikante“ Dezimierung des Fischbestandes erfolgte, kann allerdings nicht datenbasiert beantwortet werden.“

Berufsfischer Holger Rinck lässt jetzt die Finger vom Schaalsee

„Der Bestand ist weit heruntergegangen“, Holger Rinck (55), Berufsfischer und Chef der „Maräne“ in Groß Zecher. Quelle: Biller

Holger Rinck schüttelt den Kopf, als er hört, dass es dazu keine aktuellen Zahlen gäbe. „Die Fangergebnisse werden immer schlechter und der Bestand ist weit heruntergegangen“, sagt Berufsfischer Rinck, der auch Chef des Restaurants „Maräne“ in Groß Zecher ist. Neben der Spezialität Maräne hat er bislang auch Aale aus dem nahe gelegenen Schaalsee geholt. In den Vorjahren hat er ebenfalls immer wieder Glasaale eingesetzt. Jetzt hätten sich die Pachtzahlungen so nach oben verändert, dass er die Finger vom Schaalsee lasse. Dennoch bietet er weiter seine Fischspezialitäten – auch Aal – im gut besuchten Außenbereich seines Restaurants und im Fischladen an. „Ich habe Kontakt zu vielen Seen in Schleswig-Holstein. Jeder, der etwas hat, bringt es mir oder ich hole es ab“, sagt Holger Rinck. Und: „Ohne Aquakulturen gäbe es keine Aale mehr.“

Schonender Fang und Transport

Auf der Mecklenburger Seite des Schaalsees beobachtet das Biosphärenreservat Schaalsee die Entwicklung von Flora und Fauna. Auch dort werden Glasaale ausgesetzt. Dezernentin Ulrike Müller: „Unsere Fischer erhalten von uns zusammen mit dem Pachtvertrag die Kriterien, die beim Besatz eingehalten werden müssen.“ Dazu gehören die Empfehlungen zum schonenden Fang von Glasaalen sowie „ein fachgerechter und schonender Transport und die Beachtung veterinär- und tierschutzrechtlicher Bestimmungen“, so Müller.

Von der französischen Küste in den Schaalsee: Glasaale. Quelle: Thomas Biller

In Dargow, wo Dr. Manuel Cadmus jetzt die Glasaale in den Schaalsee einsetzte, ist es laut LLUR erforderlich, einen Hegeplan zur Genehmigung vorzulegen, der auch die Besatzplanung der nächsten fünf Jahre beinhaltet. Ohne Besatzmaßnahmen wäre der Aal faktisch aus den meisten Binnengewässern verschwunden, teilt die Behörde mit. Den Hegeplan hat Cadmus sich im Vorweg von der oberen Fischereibehörde genehmigen lassen. Und hat dabei auch die Förderung durch das Land mit einbezogen. Im Rahmen des Programms „Fischhorizonte“ können gezielte Besatzmaßnahmen gefördert werden. Bei dem Besatz jetzt in Dargow hat sich das Programm mit rund 6000 Euro an der Gesamtinvestition in Höhe von 10 000 Euro beteiligt.

Von Thomas Biller