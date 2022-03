Für die Flüchtlinge aus der Ukraine: Sporthalle in Grevesmühlen wird umgebaut

Grevesmühlen

Seit dieser Woche ist die Sport- und Mehrzweckhalle in Grevesmühlen gesperrt. Der Grund: Dort sollen in den nächsten Tagen Flüchtlinge untergebracht werden. Derzeit laufen die Vorbereitungen und Umbaumaßnahmen. Am Mittwoch wurden die Liegen aufgestellt, der Katastrophenschutz des Landkreises koordiniert die Arbeiten, die Mitarbeiter des Bauhofes stellen sowohl die Liegen als auch die Trennwände auf. 

Fahrzeuge des Bauhofes vor der Mehrzweckhalle im Ploggenseering Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Aus den Erfahrungen der ersten Notunterkünfte hat sich ergeben, dass solche Wände zumindest einen Teil an Privatsphäre schaffen. In der Halle im Ploggenseering sollen 150 Plätze vorgehalten werden. Wann diese belegt werden, ist derzeit noch unklar. Nachdem in den vergangenen Tagen vom Land mehrfach Transporte mit Flüchtlingen nach Grevesmühlen angekündigt und wieder verschoben worden waren, sollen nun am kommenden Wochenende Busse mit Frauen und Kindern ankommen. Die Unterkunft im Ploggenseering ist als Alternative geplant, wenn die Sporthalle am Gymnasium in Grevesmühlen, die durch haupt- und ehrenamtliche Kräfte des DRK-Nordwestmecklenburg betreut werden, belegt ist.

1220 Flüchtlinge im Kreis

Aktuell befinden sich nach Behördenaussagen 1220 aus der Ukraine geflüchtete Menschen in Nordwestmecklenburg. 1188 davon sind bereits beim Fachdienst Soziales registriert, 345 auch bei der Ausländerbehörde. In zentraler Unterbringung durch den Landkreis befinden sich aktuell 407 Personen, 33 davon in der Notunterkunft am Berufsschulzentrum in Wismar. 174 überwiegend Frauen und Kinder haben durch den Landkreis angemietete Wohnungen bezogen. Die Kapazitäten für diese Form der Unterbringung sollen erweitert werden.

Das gilt für die Flüchtlinge Ukrainische Staatsangehörige können sich laut einem EU-Beschluss bis zum 23. Mai 2022 visumfrei in Deutschland aufhalten oder sich mit einem biometrischen Pass visumfrei 90 Tage frei in der EU aufhalten bzw. innerhalb der EU bewegen. In diesem Fall ist eine Registrierung in Deutschland nicht zwingend notwendig. Sobald diese Personen um Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Aufenthaltsgesetz bitten, z. B. um staatliche Unterstützung in Form von Unterbringung, Versorgung oder Sozialleistungen zu erlangen, ist eine Registrierung durch die Bundespolizei, Polizei oder Ausländerbehörde erforderlich. Die Flüchtlinge müssen kein Asyl beantragen. Die Flüchtlinge aus der Ukraine erhalten auf Antrag eine Arbeitserlaubnis durch die Ausländerbehörde. (Quelle: Bundesamt für Flüchtlinge und Migration)

Erstaufnahmeeinrichtungen sind voll belegt

Die beiden großen Erstaufnahmeeinrichtungen, das Hotel in Groß Strömkendorf und das Aridus-Hotel sind aktuell voll belegt. Eine weitere Immobilie in Blowatz soll demnächst freigezogen werden, heißt es weiter aus der Kreisverwaltung. Die Koordination ehrenamtlicher Angebote über die Mitmachzentrale des DRK Nordwestmecklenburg sei gut angelaufen, heißt es dazu, und auch die Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Helfernetzwerk laufe nach Einschätzung des Krisenstabes gut und sei weiter im Aufbau.

Ehrenamtliche Betreuer gesucht

Ein Punkt, der zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die Betreuung von in Wohnungen untergebrachten Menschen, um ihnen den Einstieg in das tägliche Leben in Nordwestmecklenburg zu erleichtern. Deshalb fragt der Landkreis von den eingegangenen Angeboten vorwiegend Personen an, die sich als Sprachmittler angeboten haben. Diese helfen zum Beispiel bei der Kommunikation in den Unterkünften, werden in Einzelfällen aber auch vermittelt. So können nicht nur verwaltungsseitige Arbeiten unterstützt werden, sondern auch ehrenamtlich organisierte Hilfsangebote im Landkreis.

Integrationskurse für Geflüchtete

Flüchtlinge, die bereits bei der Ausländerbehörde registriert sind und einen Schutzstatus erhalten haben, können an Integrationskursen teilnehmen. Auch in Nordwestmecklenburg liegen bereits erste Anfragen bei Bildungsträgern vor.

Von Michael Prochnow