Der Streit um die Anpassung der Löhne und Gehälter der mitarbeiter des DRK Krankenhauses in Grevesmühlen ist eskaliert. Am Donnerstag streikten Teile der Belegschaft, der Notbetrieb der medizinischen Versorgung blieb jedoch gewährleistet. Beginn der Aktion war um 6 Uhr. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Einrichtung, dass das Krankenhaus in Grevesmühlen überhaupt bestreikt wird. Gegen 7 Uhr beteiligten sich etwa 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus unterschiedlichen Abteilungen an dem Streik. Sie standen auf der Wiese am Vielbecker See gegenüber dem Krankenhausgelände.

Streit zwischen Geschäftsführung und Gewerkschaft

Vorausgegangen waren Tarifverhandlungen mit dem gemeinsamen Geschäftsführer Jan Weyer um einen eigenen Tarifvertrag für beide Unternehmen. Nach bereits einer Verhandlungsrunde brach der Arbeitgeber einseitig die Gespräche ab – die Absage erfolgte einen Tag vor dem zweiten Termin am 14. August. Parallel zu den Gesprächen habe laut Ver.di der Arbeitgeber mit den örtlichen Betriebsräten tarifähnliche Betriebsvereinbarungen zu Entgelten, Arbeitszeit und Urlaub abgeschlossen. Die Vereinbarungen sehen unter anderem vor, dass Beschäftigte in der Pflege ab sofort Entgelte auf dem Niveau des bundesweit geltenden TVöD erhalten. Alle anderen Berufsgruppen erhalten nur minimale Steigerungen und verbleiben durchschnittlich 20 Prozent unterhalb des üblichen Niveaus. Laut Ver.di soll eine ausgebildete Köchin in Vollzeit nach 15 Jahren Betriebszugehörigkeit 1942 Euro erhalten. Nach TVöD liegt der Lohn bei 2930 Euro. Eine Physio- oder Ergotherapeutin erhält ebenfalls nach 15 Jahren 2846 Euro, nach Tarif wären es 455 Euro mehr (3310 Euro).

Zweite Abmahnung für Gewerkschaftsmitglied

Der Anwalt des Arbeitgebers begründete laut Ver.di-Funktionär Johannes Brückner den

Verhandlungsabbruch in einer E-Mail mit der betriebsöffentlichen Kritik Brückners an den Betriebsvereinbarungen. Außerdem monierte er die ebenfalls kritischen Äußerungen der ITS-Stationsleiterin Silke Schulz aus Grevesmühlen im Rahmen eines Zeitungsinterviews. Schulz, Mitglied der Tarifkommission, wurde für ihre öffentlichen Äußerungen abgemahnt. Ver.di weist sämtliche Anschuldigungen zurück und geht mit der Kollegin rechtlich gegen die Abmahnung vor. Wie Silke Schulz am Donnerstag erklärte, habe sie inzwischen eine zweite Abmahnung erhalten. Sie gehe davon aus, dass sie im nächsten Schritt die Kündigung erhalten werde.

Ver.di vertritt an beiden DRK-Krankenhäusern die Interessen von mehr als 220 der etwa 350 nicht-ärztlichen Beschäftigten – also etwa zwei Drittel der Mitarbeiter der Krankenhäuser in Grevesmühlen und Grimmen. Diese fordern eine vollumfängliche Angleichung ihrer Arbeitsbedingungen an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD). Das Krankenhaus in Grimmen wurde zeitgleich bestreikt.

Unterstützung von Seiten der Politik

Inzwischen hat sich auch die Politik in die Auseinandersetzung eingeschaltet. Im Vorfeld hatte sich bereits der SPD Kreisverband mit dem Vorsitzenden Andreas Walus für die Tarifanpassung stark gemacht, am Donnerstag stellten sich neben Walus weitere Mitglieder der SPD zu den Streikenden. Parallel dazu haben sich auch Vertreter der Linken auf die Seite der DRK-Mitarbeiter gestellt. Landtagsabgeordnete Simone Oldenburg hatte sich angekündigt, um mit den Streikenden zu sprechen. Björn Griese, Fraktionsvorsitzender der Linken im Kreistag, machten sich am Donnerstagmorgen ein Bild von der Lage.

