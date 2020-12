Upahl

Landwirte haben am Donnerstag vor der Arla-Molkerei in Upahl protestiert. Seit Wochen machen die Bauern auf ihre Situation aufmerksam, unter anderem fordern sie angemessene Preise für Fleisch und Milch. So ist derzeit der Preis für Schweinefleisch so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Etwas mehr als einen Euro erhalten die Landwirte für ein Kilogramm. Für Rind- und Geflügelfleisch ist der Markt ebenfalls schwierig. Ähnlich ist die Situation bei den Milchbauern, 30 Cent pro Liter seien zu wenig, um die Betriebe dauerhaft ernähren können. Es müssten mindestens 45 Cent sein, so eine der Forderungen. In den vergangenen Wochen hatte es mehr als ein Dutzend solcher Protestaktionen vor Molkereien und Schlachtbetrieben im Land gegeben. Bislang, so die Landwirte, habe es noch kein akzeptables Angebot der anderen Seiten gegeben. Sie kündigten an, ihre Proteste fortzusetzen. Bei den Landwirten sorgen vor allem die Rettungsschirme für die Werften für Kritik. Dort würden Millionen verpulvert, während die Höfe im Land langsam aber sicher zugrunde gingen, so ihr Argument.

Von Michael Prochnow