Boltenhagen

Nanu, wer hat denn bei diesem Wetter Mützen über die Poller am Kurhaus in Boltenhagen gezogen? Die Antwort: Mit einer originellen Aktion haben sich in dieser Woche am des Aura Hotel Ostseebad Boltenhagen und die Kurverwaltung Boltenhagen am bundesweiten Sehbehindertentag beteiligt. Die Interessenvertretung blinder und sehbehinderter Menschen macht damit darauf aufmerksam, dass eine kontrastreiche Gestaltung von Pollern vor Unfällen schützt. Bedeutet: Je bunter, umso besser zu erkennen.

Und davon sind sehr viel mehr Menschen betroffen, als viele annehmen. Jeder zehnte Deutsche lebt mit einer anerkannten Sehbehinderung. Nicht erfasst sind dabei jene, die ihr schlechtes Augenlicht schlichtweg ignorieren oder im Alltag kompensieren.

Viele Unfälle wegen weniger Kontraste

Die Aktion hat einen ernsten Hintergrund. Unfälle passieren häufig, weil Hindernisse sich nicht kontrastreich vom Hintergrund abheben. Graue Poller auf Gehwegen werden dann zur Gefahr – insbesondere für Menschen mit Seheinschränkung.

Bundesweiter Sehbehindertentag Nach Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO gibt es mehr als eine Million sehbehinderte Menschen in Deutschland. Um auf die Bedürfnisse dieser Menschen aufmerksam zu machen, hat der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband im Jahr 1998 einen eigenen Aktionstag eingeführt: den Sehbehindertentag (www.sehbehindertentag.de). Er findet jedes Jahr am 6. Juni zu einem bestimmten Thema statt. Weil der 6. Juni 2021 auf einen Sonntag fällt, werden auch die Woche davor und danach für Aktionen genutzt.

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) hat deshalb seine Mitgliedsorganisationen und -einrichtungen zu einer bundesweiten Aktion aufgerufen, die vom Wollhersteller Schachenmayr unterstützt wird. Viele fleißige Hände haben in den vergangenen Wochen Pollermützen gehäkelt und gestrickt, die nun rund um den Sehbehindertentag zum Einsatz kommen.

Gemeinsame Aktionen von Verband und Kurverwaltung

Auch der Blinden- und Sehbehinderten Verein Mecklenburg Vorpommern mit seinem Aura Hotel „ Ostseeperlen Boltenhagen“ und die Kurverwaltung Boltenhagen beteiligten sich an der Aktion. Gemeinsam kennzeichneten Uta Arnold, Leiterin des Aura-Hotels, und Katleen Herr, stellvertretende Kurdirektorin des Ostseebades, einige Poller auf dem Weg zur Seebrücke.

Diese Aktion ist ein gemeinsames Starkmachen für ein inklusives Ostseebad Boltenhagen . „Die Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung und der Gemeindevertretung ist eng“ so Uta Arnold, „gemeinsam versuchen wir Lösungen zu finden, die den Ort barrierefreier machen, einige Dinge gehen schnell, andere brauchen länger, aber gemeinsam schaffen wir Lösungen.“

Von Michael Prochnow