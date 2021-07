Grevesmühlen

Die Polizei im Landkreis Nordwestmecklenburg hat am Donnerstag, 15. Juli, und in der Nacht etliche Geschwindigkeitsverstöße an verschiedenen Orten festgestellt.

Unter anderem wurde die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit an der Bundesstraße 104 zwischen Selmsdorf und Schönberg kontrolliert. Von 1342 gemessenen Fahrzeugen, waren 38 zu schnell unterwegs und sie müssen ein Verwarngeld zahlen. Ein Fahrer muss mit einem Bußgeld rechnen, da er bei erlaubten 70 Stundenkilometern 25 km/h zu schnell fuhr. Außerdem kontrollierten die Beamten des Polizeirevieres Grevesmühlen auf der Landesstraße 03 zwischen Rolosfhagen und Grevesmühlen das Tempolimit von 60km/h. Neun Fahrer müssen ein Verwarngeld zahlen.

Auf der Abfahrt der A 14 in Richtung Kritzow wurden in einer 70er-Zone am Vormittag innerhalb von einer Stunde 13 ertappt, die zu schnell fuhren. Auch sie werden Post von der Bußgeldstelle bekommen.

Außerdem wurden zwei Autofahrer und ein Radler kontrolliert, die Alkohol getrunken hatten. Den höchsten Atemalkoholwert hatte dabei ein 54-jähriger Toyotafahrer mit 2,72 Promille, der nach Zeugenhinweisen in Klein Rünz bei Gadebusch angehalten wurde.

Zusätzlich wurden während durchgeführter Verkehrskontrollen vier Fahrzeugführer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis festgestellt. Sie müssen jetzt sogar mit einem Strafverfahren rechnen.

Von Malte Behnk