Fürs Klima: Nordwestmecklenburg soll sich am Stadtradeln beteiligen

Wismar

Das Auto stehen lassen und rauf aufs Rad: Die bundesweite Kampagne „ Stadtradeln“ lockt jedes Jahr mehr Teilnehmer auf das Fahrrad. An der Aktion soll sich nun auch Nordwestmecklenburg beteiligen – obwohl es sich nicht um eine Stadt handelt, sondern um einen Landkreis. Aber das ist kein Hindernis, mehrere Landkreise machen bei der europaweiten Aktion mit.

Für den Startschuss in Nordwestmecklenburg möchte die Fraktion Bündnis 90/Grüne sorgen, die am 18. Juni einen Antrag in den Kreistag bringt, mit dem Ziel, die Kampagne in den Nordwesten von Mecklenburg-Vorpommern zu bringen. Und es sieht danach aus, als würde das Vorhaben genügend Rückenwind bekommen, um Fahrt aufzunehmen.

1700 Kommunen in 26 europäischen Ländern nehmen teil

Die Aktion dauert drei Wochen. Jeder kann mitmachen, wenn er möchte, und mit Gleichgesinnten Teams bilden. Jeder Kilometer, der mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann entweder online ins Kilometer-Buch eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App getrackt werden. Radelnde ohne Internetzugang können die Strecken per Erfassungsbogen melden. Am Ende wird zusammengerechnet und auch die damit verbundene Einsparung an Kohlendioxid.

An der Maßnahme nehmen bislang rund 1700 Kommunen in 26 europäischen Ländern teil. Auch Rostock, Greifswald, Ludwigslust, Schwerin und Parchim beteiligen sich bereits an der Aktion. Wismar hat die Kampagne abgelehnt – unter anderem aus datenschutzrechtlichen Gründen.

Corona-Pandemie steigert Nachfrage bei Fahrrädern

Doch beim Veranstalter handelt es sich nicht um einen dubiosen Verein, sondern um ein anerkanntes Klima-Bündnis, das die Daten von der Technischen Universität Dresden auswerten lässt. „Aber anonymisiert“, betont Horst Krumpen von der Fraktion Die Linke. Die will den Antrag unterstützen. Auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub MV. Dessen Wismarer Ortsgruppe würde zudem Touren speziell zum Stadtradeln anbieten und auch eine Strecke für interessierte Kreistagsmitglieder.

Wie Mathias Engling, Fraktionsvorsitzender von Bündnis90/Grüne erklärt, sorge die Corona-Pandemie im Moment für eine starke Nachfrage nach Fahrrädern. Mittlerweile gebe es schon Wartelisten für den Kauf von Fahrrädern. „Einen Reparaturtermin für meinen alten Drahtesel habe ich erst in einem Monat bekommen. Diesen positiven Trend für Gesundheit und Klima müssen wir nutzen und auch in Zukunft weiterführen. Die Aktion Stadtradeln schafft Aufmerksamkeit und Freude für das Fahrradfahren in Nordwestmecklenburg“ erklärt er.

Der Kreistag beginnt am 18. Juni um 17 Uhr in der Grevesmühlener Sporthalle des Gymnasiums am Tannenberg ( Rehnaer Straße 51). Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite: www.stadtradeln.de/home

Von Kerstin Schröder