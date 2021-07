164 Mitglieder gehören aktuell dem FSV Testorf/Upahl an. Aushängeschild ist die Männermannschaft, die die letzte Saison in der Landesklasse auf dem 3. Platz abschloss. Sie bestreitet jetzt mehrere Testspiele. Am 15. Juli um 19.30 Uhr gegen Roggendorf, am 17. Juli um 15 Uhr gegen Bad Kleinen (jeweils in Testorf), am 25. Juli um 14 Uhr beim FC Schönberg 95 II und am 30. Juli um 18 Uhr in Testorf gegen Carlow. Im ersten Punktspiel tritt der FSV Testorf/Upahl am 14. August um 15 Uhr bei Einheit Grevesmühlen an.