Mallentin

Auch dem Nachwuchs sind die Kicker aus den höheren Ligen bekannt. Sie wollen ebenfalls mal wie die Profis spielen bzw. trainieren. Möglich war das zum Beispiel jetzt der E-Jugend des Mallentiner SV, die am Dienstag auf dem Sportplatz in Kirch Mummendorf Besuch vom DFB-Mobil des Landessportbundes Mecklenburg-Vorpommern bekam.

Die mit dem Mobil angereisten Ricardo Hagedorn und Fabian Gätcke ließen sich an diesem Nachmittag einiges einfallen, um bei den Mädchen und Jungen für Spiel und Spaß beim runden Leder zu sorgen. So erhielten sie unter anderem beim Koordinationstraining Einblicke in verschiedene Spielformen. Außerdem gab es für den Nachwuchs Übungen zur Technikschulung, die ebenfalls gut angenommen wurden. Auf die Tore wurde natürlich ebenfalls geschossen.

Anzeige

Die Kids waren sehr konzentriert und mit viel Begeisterung bei der Sache. Im Anschluss an das Training gab es für sie noch eine schöne Überraschung. Die jungen Kicker durften sich über Souvenirs wie die DFB-Aufkleber freuen.

Weitere OZ+ Artikel

„Es war ein toller Tag“, so das Fazit von Martin Tretow, stellvertretender Vorsitzender des Mallentiner SV. Nicht nur den Kindern hat es seiner Aussage nach gefallen, auch die Trainer Jörg Olbrisch und Thomas Köhn konnten einiges für sich an Ideen für künftige Trainingsinhalte mitnehmen. Bereits am Sonntag (30. August) stehen beide wieder an der Seitenlinie. Dann trifft die E-Jugend in einem Freundschaftsspiel auf die SG Sahbo. Anpfiff ist um 11.30 Uhr auf dem Sportplatz in Kirch Mummendorf.

Von Dirk Hoffmann