Boltenhagen

Nachdem sich vor allem die Gemeindevertreter von CDU und Linke am Donnerstagabend eine halbe Stunde lang verbissen am Protokoll der vorangegangen Sitzung abgearbeitet hatten, herrschte im Anschluss ein geradezu konstruktives Klima im Festsaal. Viele wichtige Beschlüsse wurden nahezu einstimmig oder mit wenigen Gegenstimmen gefasst.

Abriss kann losgehen

Mehrheitlich wurde ein Satzungsbeschluss gefasst, so dass die Primus AG mit dem Abriss der Gebäude auf dem sogenannten Tarres-Grundstück beginnen darf. Alle Genehmigungen liegen vor, die Arbeiten können theoretisch in der kommenden Woche bereits starten, bis Mitte Februar sollte der Abriss vollzogen sein. Der Bauherr wurde verpflichtet, eine langfristige Lösung für die Abgrenzung vom Naturschutzgebiet zum Beispiel durch Holzpalisaden am Strand vorzulegen.

Einstimmig wurde entschieden, dass sich Boltenhagen – eventuell gemeinsam mit Klütz – als sogenanntes Grundzentrum beim Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg bewirbt.

Die Empfehlung des Bauausschusses zum Neubau der Feuerwache am Sportplatz wurde erwartungsgemäß von der Gemeindevertretung bestätigt.

Küstenschutzwald behutsam erneuern

Was den Küstenschutzwald betrifft, so einigte man sich darauf, auf 10 mal 10 Meter großen Flächen behutsam durch den Bauhof unter Federführung des dort angestellten Diplomforstwirten nicht heimische Bäume und Sträucher herauszunehmen und durch für den Erhalt des Waldes förderliche Bäume zu ersetzen.

Spielplatz am John Brinkman kommt auch ohne Förderung

Der Spielplatz in der Ortsmitte soll auch ohne Fördermittel unter der Leitung und aus Mitteln der Kurverwaltung errichtet werden. „Toll, dass wir das jetzt auch ohne Förderung anpacken, das spricht für unser Spielplatzkonzept“, freut sich Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne). Die Feinplanung soll nun im Kurausschuss erarbeitet werden. Dietmar Lehmann (AfD) fordert, immer die günstigste Variante zu berücksichtigen. Die grüne Fraktion bittet darum, die Barrierefreiheit im Blick zu behalten.

Außerdem wurde die Baumsatzung der Gemeinde verschärft: Bäume, die im Zusammenhang mit einem Baugesehen gefällt und gerodet werden sollen, dürfen erst nach Erteilung der Baugenehmigung und somit kurz vor der Verwirklichung des Bauvorhabens gefällt und gerodet werden. Bis dahin bleibt der Bauherr zu einem ordnungsgemäßen Erhalt der Bäume verpflichtet. Gefällte Bäume müssen je nach Stammumfang in einem bestimmten Verhältnis ersetzt werden. Fällt man beispielsweise einen Baum mit 1,50 Meter Stammumfang, müssen dafür zwei neue Bäume gepflanzt werden.

Bessere Orientierung für Sehbeinträchtigte

Die Gemeindevertretung beauftrage Bürgermeister Wardecki mit qualifizierten Planern ein Konzept für den Ausbau von taktilen Orientierungshilfen für sehbeeinträchtigte Menschen im Ostseebad zu erarbeiten und in den Haushalt 2022 einzustellen.

Die Haushalte 2019 und 2020 wurden laut Mirko Klein (CDU) geprüft und ohne Beanstandung angenommen.

Geld für Vereine

Zu guter Letzt wurde beschlossen, ausgewählte Vereine und Verbände wie die Feuerwehr, den Schulförderverein, das DRK und den SC Boltenhagen mit insgesamt 4000 Euro zu unterstützen, sowie eine 450-Euro-Stelle für die Jugendsozialarbeit zu schaffen.

Der 1. stellvertretende Bürgermeister Christian Schmiedeberg (CDU) lobte die konstruktive Beschlussfassung. Mit Blick auf die mitunter vehementen Auseinandersetzungen in den Sitzungen der vergangenen Monate und Jahre sagte er: „Das ist Demokratie. In der Sache muss man anderer Meinung sein können.“

Von Annabelle von Bernstorff