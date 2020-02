Grevesmühlen

Seit 2013 können Autofahrer bundesweit auf alternative Kennzeichen zurückgreifen, im Nordwestkreis sind das die Schilder mit GVM, WIS und GDB statt dem seit 1994 gültigen NWM.

Von insgesamt 70 807 angemeldeten Fahrzeugen in Nordwestmecklenburg fahren 4809 mit einem Gadebuscher Kennzeichen durch die Gegend. Das GVM-Schild nutzen 8261 Fahrzeughalter, das WIS-Kennzeichen ist mit 8298 gemeldeten Fahrzeugen das beliebteste im Landkreis.

Wie die Zulassungsstelle des Landkreises mitteilt, würde das Kürzel WIS auf dem Nummernschild vor allem von Bewohner der Insel Poel und der Wismarer Region genutzt. Die Grevesmühlener erinnern sich immer öfter an das – lediglich vier Jahre im Umlauf befindliche – GVM-Schild, Rehna und Gadebusch setzen auf GDB.

Vor allem junge Leute würden bei der Anmeldung ihrer Fahrzeuge die Kennzeichen ihrer Heimatstädte nutzen, teilt der Landkreis mit. Die ältere Generation würde sich eher selten die Mühe machen, ein neues Kennzeichen zu beantragen.

Die älteren Fahrzeugführer erinnern sich auch 30 Jahre nach der Wende noch gut an das Buchstabensystem der DDR. In den Garagen hängen noch immer die alten Trabi- und Wartburg-Kennzeichen. Der Bezirk Rostock gab damals Kennzeichen mit dem Anfangsbuchstaben A heraus, Bezirk Schwerin, wozu auch Gdebusch und Rehna gehörten, begann mit B, der Bezirk Neubrandenburg hatte ein C. So zog sich ein Teil des Alphabets durch die einstige DDR, nur Berlin machten mit dem I eine Ausnahme.

Von Kilian Huschke und Michael Prochnow