Gadebusch

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen den Fahrer eines dunklen VW Passat, der mehrfach andere Verkehrsteilnehmer auf der B 104 verkehrsgefährdend überholte, gestoppt.

Der Passat soll ersten Erkenntnissen nach in Höhe der Ortschaft Möllin in Richtung Rehna sowie in Höhe des Holdorfer Wäldchens zunächst mehrere Autos trotz Überholverbotes überholt haben. Nach Angaben eines Zeugen habe der Passatfahrer in Höhe der Einmündung Holdorf/Meetzen einen Pkw mit Pferdeanhänger gefährlich überholt, anschließend eine Vollbremsung gemacht und auf der Straße gewendet. Nur aufgrund einer Gefahrenbremsung konnten der Pkw mit Pferdeanhänger sowie der dahinter fahrende Zeuge einen Unfall zu verhindern.

Positiver Drogentest

Die Polizei stellte den Fahrer des Passats. Ein Drogenschnelltest verlief bei dem 37-Jährigen positiv auf Cannabis. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Gegen den Beschuldigten wird nun unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Die Kriminalpolizei sucht nach dem Fahrer des hellen, metallic-farbenen SUV mit Pferdeanhänger (Pferd mit blauer Decke). Der Pferdeanhänger trug möglicherweise ein Schweriner Kennzeichen. Weiteren Zeugen sowie weitere Geschädigte der verkehrsgefährdenden Fahrweise werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886/7220 zu melden.

Von OZ