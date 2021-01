Gadebusch

Der Mai ist eigentlich der Monat des Simsontreffens in Gadebusch. Seit Jahren lockt die Veranstaltung Hunderte Oldtimerfans aus dem Nordwestkreis an. 2020 hat die Corona-Pandemie die Pläne mächtig durcheinandergewirbelt. Zunächst war die Veranstaltung auf September verschoben worden, doch dann machte die Kreisverwaltung den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung und untersagte das Event trotz Lockerungen der Corona-Regeln zu diesem Zeitpunkt. Begründung: das Infektionsrisiko sei bei den „Benzingesprächen“ zu hoch.

Kurz vorher ruderte die Verwaltung aber zurück und die Zweitaktfans in Nordwestmecklenburg konnten aufatmen: Am 19. September fand das Simsontreffen statt – wenn auch mit Hygienekonzept und unter den Augen des Ordnungsamtes. Es ist die einzige größere Veranstaltung für die Mopedfahrer in Nordwestmecklenburg. 500 Fans und ihre Zweiräder nahmen teil.

Mai als Veranstaltungsmonat ist fraglich

Auch für dieses Jahr haben sich die Organisatoren eine Menge vorgenommen, planen unbeirrt der Pandemie weiter. „Dass wir im Mai ein Simsontreffen stattfinden lassen können, glaube ich nicht. Aber ich gehe fest davon aus, dass es in diesem Jahr noch stattfinden darf“, sagt Jörg Abraham, Kopf des kreativen Simsonclubs aus Gadebusch. Bereits im vergangenen Jahr bedurfte es nur wenige Tage, um das Treffen auf die Beine zu stellen. „Wenn wir wollen, sind wir in 24 Stunden fertig“, ist sich Abraham sicher.

Um dann wieder die neusten Kreationen zu präsentieren, arbeiten Jörg Abraham und seine Tüftler in den Wintermonaten an dem einen oder anderen Detail ihrer Simsonmopeds. „Dadurch, dass sowohl das Rennen in Hamburg als auch auf dem Harzring ausfiel, ist recht wenig kaputt gegangen. Eine gute Zeit für uns also, detaillierte Verbesserungen vorzunehmen“, erklärt der 57-Jährige.

Deshalb wurde jetzt vom Nachfolger der Motorwerke Zschopau eine neu entwickelte Telegabel für die zweizylindrige Simsonmaschine gekauft und verbaut. „Die Telegabel, die zuvor eingepasst wurde, war zwar ebenfalls hochwertig und ist für viel Geld schon wieder verkauft, doch diese hier bringt das Moped bei bis zu 130 Stundenkilometern noch besser um die Kurven“, erzählt der Gadebuscher begeistert.

„Wir denken nur nach vorne“

Damit soll es 2021 auf den Harzring, nach Hamburg zum Stadtparkrennen und erstmals nach Kiel zum Scheggeratter Classic Gran Prix gehen. „Klar denken jetzt einige, man weiß noch gar nicht, ob das alles stattfindet, aber wir denken nur nach vorne“, sagt er. Gleichzeitig will Abraham dann auch wieder sein einzigartiges Simsonrenngespann präsentieren. Das hat 45 Pferdestärken und 200 Kubikzentimeter Hubraum in zwei Zylindern. „Da er luftgekühlt ist, ist es der kräftigste Motor der Welt. Niemand hat je einen stärkeren Simsonmotor gebaut. Es sind keine japanischen Bauteile verwendet und es ist nicht wassergekühlt“, erzählt der Gadebuscher, der viele Bauteile seiner Mopeds an der eigenen Drehbank gefertigt und entwickelt hat. „Ich habe so etwas nie studiert, habe mir das alles selbst beigebracht. Dafür laufen die vielen bisher produzierten und frisierten Mopeds ganz gut“, berichtet der Metallbauer und freut sich schon auf die bevorstehenden Veranstaltungen.

Von Maik Freitag