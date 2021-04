Gadebusch: Zeugen nach Brand unter Balkon gesucht

Gadebusch

Unter dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Heine-Straße 34 von Gadebusch hat es am Sonnabend, 10. April, gebrannt. Darüber wurde die Polizei gegen 18 Uhr informiert. Demnach gerieten trockenes Gras sowie Zeitungen in Brand. Ein Bewohner konnte das Feuer zeitnah löschen. Personen wurden nicht verletzt. Ein Sachschaden entstand nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 038 86 / 722 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Von OZ