Sarah-Sophy Vetter hat das Feuerwehr-Gen. Sirenen, Schläuche, Pumpen kennt sie seit frühester Kindheit. Seit sie neun Jahre alt war, engagiert sich die junge Frau bei den Rettungskräften – so wie es auch ihre Eltern tun. Ihre Mutter und ihr Vater sind bei der Feuerwehr. Mittlerweile fährt auch die 19-Jährige hinaus zu Einsätzen, um Menschen in Not zu helfen. Sarah-Sophy Vetter kennt es nicht anders und will es auch nicht anders haben. „Es macht mir einfach Freude“, betont sie.

An ihren ersten schweren Einsatz erinnert sich die junge Frau noch gut: „2018 hat in Dorf Gutow eine Milchviehanlage gebrannt, da habe ich mitgelöscht“, erzählt sie. Strohmieten, Lagerhallen, Stall und Silo standen damals in Flammen. Dass Sarah-Sophy Vetter helfen kann, die Flammen zu stoppen, ist ihrer Ausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr Gägelow zu verdanken. Die macht seit Jahren eine gute Nachwuchsarbeit. Zurzeit sind 17 Kinder und Jugendliche dabei. Drei Betreuer kümmern sich um die Mädchen und Jungen, berichtet Jugendwart Torsten Schmidt. Er hat seine „Schüler“ nun zu einem freudigen Termin eingeladen – zur Übergabe einer Finanzspritze. Die kommt von der E.dis AG.

650 Euro füllen die Kasse. Zu verdanken ist das anderen jungen Leuten – denen des Netzbetreibers. Die haben im September 2019 beim Azubi-Tag mit ihrem Vorstand gewettet, dass sie 12 000 Domino-Steine aufbauen und dann zu Fall bringen können, ohne dass ein Stein stehenbleibt. „Und das haben wir geschafft“, berichten die ehemaligen Auszubildenden Carolin Gehrike, Leandra Schmidt und Florian Schumacher.

Ihre Belohnung sind 1300 Euro. Die sollen für den guten Zweck aufgeteilt werden. Eine Hälfte geht nach Mecklenburg-Vorpommern, die andere nach Brandenburg. In beiden Bundesländern ist die E.dis AG tätig.

Großer Netzbetreiber Die E.dis AG betreibt in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf einer Fläche von 35 500 Quadratkilometern ein rund 79 000 Kilometer langes Stromleitungsnetz. Hinzu kommt im östlichen Landesteil Mecklenburg-Vorpommerns und im Norden Brandenburgs ein 4700 Kilometer langes Gasleitungsnetz. Mit 2500 Mitarbeitern, inklusive 150 Auszubildenden, ist das Unternehmen einer der größten Arbeitgeber in den neuen Bundesländern. Hauptgesellschafter ist E.ON, kommunale Anteilseigner sind mit rund einem Drittel beteiligt.

Die Azubis entscheiden sich für die Freiwilligen Feuerwehren. Die haben 2019 mit vielen Bränden zu tun gehabt. „Für dieses Engagement wollten wir uns bei ihnen bedanken“, erklärt Leandra Schmidt.

Jeder Azubis, der will, kann Vorschläge machen. Den Zettel mit der Freiwilligen Feuerwehr Gägelow steckt Florian Schumacher in den Lostopf. „Ein Kumpel aus Wismar hat mir von der Wehr erzählt“, sagt er. Seine Ausbildung bei der E.dis hat der Mecklenburger erfolgreich beendet. „Die Lehre hat Spaß gemacht, ich habe alle Bereiche kennengelernt“, erzählt Florian Schumacher. Seine beiden Kolleginnen engagieren sich in der Jugend- und Auszubildendenvertretung.

Carolin Gehrike von der E.dis AG übergibt Jugendwart Torsten Schmidt den Scheck vor dem Feuerwehrhaus in Proseken. Mit dabei sind weitere Mitglieder der Wehr und Mitarbeiter des Netzbetreibers. Quelle: Kerstin Schröder

Alle drei sind gerne zum Feuerwehrhaus nach Proseken gekommen, um den Scheck zu übergeben. Anschließend nutzt das Trio die Gelegenheit, sich umzuschauen. Torsten Schmidt und Wehrführer Marcel Arndt erklären ihnen die Technik und informieren sie über das Training und die Ausbildung. Auch Sarah-Sophy Vetter und andere junge Leute sind dabei – so wie Lucas. Der 16-Jährige wohnt in Wismar. Früher ist er aber in Proseken zu Hause gewesen. Deshalb ist er der Wehr treu geblieben. Seit neun Jahren ist er jetzt dabei. Im Jahr der Corona-Pandemie fehlen ihm vor allem die Wettkämpfe mit anderen Gruppen. „Dass das alles ausfällt, finde ich sehr schade“, bedauert Lucas.

Auch der elfjährige Dustin hätte gerne mehr mit seinen Kameraden unternommen. Doch eine Veranstaltung hat stattgefunden – das Jugendzeltlager. Das ist auf dem Hof der Feuerwehr aufgebaut worden. „Von dort haben wir Ausflüge unternommen, zum Kletterpark nach Boltenhagen oder zur Trampolinhalle nach Schwerin“, berichtet der Jugendwart. Die Kinder und Jugendlichen hätten die Zeit genutzt, um endlich wieder mit Freunden zusammen sein zu können und sich gegenseitig zu erzählen, wie sie den Corona-Lockdown erlebt haben. Mit dem Geld der E.dis wird das Lager finanziert.

Dustin (11) und Lucas (16) kümmern sich um die Schläuche. Quelle: Kerstin Schröder

Die Gägelower Wehr hat insgesamt 27 Aktive. Die Nachwuchskräfte sind zwischen 9 und 18 Jahre alt. Trainiert wird alle 14 Tage samstags. „Dann arbeiten wir an den Fahrzeugen, verlegen Schläuche oder lernen Feuerwehrknoten zu binden“, sagt Torsten Schmidt. Die meisten jungen Leute würden dabei bleiben, bis sie mit der Lehre anfangen. Dann wechseln sie oft die Wohnorte und die Feuerwehr muss auf sie verzichten. Doch es gibt auch junge Leute, die bleiben – so wie Sarah-Sophy Vetter. Mit den anderen Rettungskräften fährt sie zu etwa 35 Einsätzen im Jahr, hilft Türen zu öffnen, Brände zu löschen oder Opfer von Verkehrsunfällen zu bergen.

Von Kerstin Schröder