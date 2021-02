Wismar

Frauen und Männer, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, sollen zuallererst gegen das Coronavirus geimpft werden. Das hat die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Institutes empfohlen. Über 80-Jährige haben ein erhöhtes Infektionsrisiko. Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen werden bevorzugt, weil sie besonders geschützt werden müssen. Aber inzwischen haben auch Senioren über 80, die in ihrem Zuhause leben, ihre erste Schutzimpfung erhalten.

Bei Impfeinladung geht’s nach Alphabet: bei „K“ angelangt

Sie wurden vom Land angeschrieben und über ihre Impfberechtigung informiert. Die Briefe werden seit dem 7. Januar landesweit in alphabetischer Reihenfolge verschickt. Es geht also nicht danach, wer am ältesten ist, wie einige vermutet haben. Aktuell werden über 80-Jährige angeschrieben, deren Familienname mit „K“ beginnt, teilt Katja Dahlmann vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mit.

Wurde 85-Jähriger in Gressow vergessen?

„Wie kann es dann sein, dass Fritz Beilke aus Gressow noch keinen Brief bekommen hat?“ fragt Bernd Kolz, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Gägelow. Wurde der 85-Jährige vergessen? Kolz weiß, dass beispielsweise Manfred Blank aus Warin geimpft worden ist. Der 81-Jährige hat sogar schon die erforderliche zweite Impfung verabreicht bekommen.

Adressaten werden im Melderegister ermittelt

Über 80-Jährige mit Familiennamen „B“ hatten also schon längst ihre Impfbenachrichtigung im Briefkasten. Die Adressen der Empfänger werden nach Auskunft der Lagus-Sprecherin vom zentralen Melderegister ermittelt. Es ist das Verzeichnis aller Einwohnermeldeämter in Mecklenburg-Vorpommern, das auf dem aktuellen Stand sein soll. „Eigentlich ist es unerklärlich, was da schiefgegangen ist“, sagt Katja Dahlmann. „Natürlich kann auf dem Postweg mal etwas verloren gehen“, könnte eine Erklärung sein. Auch, dass das unscheinbar wirkende Schreiben als Werbepost ignoriert worden sei, obwohl als Absender das Lagus angegeben ist.

„Es gibt durchaus Fälle, dass Frauen und Männer erst nach dem Stichtag der Datenfilterung am 4. Januar 80. Geburtstag hatten, zum Beispiel Anfang Februar. Dann sind sie erstmal durchs Raster gefallen“, sagt die Lagus-Sprecherin. „Sie werden dann angeschrieben, wenn das Alphabet einmal komplett durch ist.“

An Corona-Bürgerhotline nach Impfeinladung fragen

Nach OZ-Recherchen ist Fritz Beilke leider kein Einzelfall. Wer sich vergessen fühlt, der muss sich selbst kümmern. Nach Auskunft von Katja Dahlmann seien die Mitarbeiter an der Corona-Bürgerhotline der Landesregierung die richtigen Ansprechpartner. „Sie prüfen die Angaben und wenn alles stimmig ist, werden die Betreffenden noch einmal angeschrieben.“ Die Telefonnummer lautet 0385 /58 81 13 11 und dann die Taste 2 drücken. Diese Hotline ist Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr besetzt.

Da sie sehr stark frequentiert ist, brauchen Anrufer Geduld. Wer nach mehrmaligen Versuchen nicht durchkommt, kann sein Anliegen alternativ per E-Mail an corona-impfen@lagus.mv-regierung.de schildern. Allerdings sei diese Adresse auch stark überlastet. Daher empfiehlt Katja Dahlmann eher die Hotline: „Sie hat zudem den Vorteil, dass die Anrufer gleich eine Antwort erhalten.“

Erst nach Impfeinladung ist Impftermin erhältlich

Bislang würden täglich 2500 Briefe verschickt, solange der Impfstoff noch knapp ist. Bekommt das Land mehr Impfdosen zugeteilt, soll auch die Anzahl der täglich versendeten Einladungen zum Impfen gesteigert werden.

Erst wer dieses Schreiben erhalten hat, kann an der Impfhotline einen Impftermin vereinbaren. Die Telefonnummer 0385-20271115 wird in dem Brief mitgeteilt. Das Callcenter ist von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 16 Uhr erreichbar.

Frauen und Männer aus Nordwestmecklenburg, die eine Einladung zum Impfen erhalten haben, können dazu in eine der zehn impfenden Hausarztpraxen fahren. An der Hotline können sie ihren Wunsch äußern,welche es sein soll.

Wenn Impfdosis übrigbleibt Was passiert mit einer Impfdosis, die beispielsweise in den beiden Impfzentren des Landkreises in Wismar und Grevesmühlen am Ende eines Impftages übrigbleibt? „Das ist ganz klar geregelt“, sagt Christoph Wohlleben, Sprecher der Kreisverwaltung. „Die Mediziner haben sechs Stunden Zeit, das Serum an Menschen der Prioritätengruppe 1 zu verabreichen.“ Impfberechtigt sind danach Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, sowie Mitarbeitende in Senioren- und Pflegeheimen, in ambulanten Pflegediensten und in medizinischen Einrichtungen. Das Impfzentrum Wismar würde Beschäftigte im nahe gelegenen Sana Hanse-Klinikum fragen, ob sie geimpft werden wollen.

