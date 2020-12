Gägelow

Im Corona-Jahr 2020 sind viele Veranstaltungen ausgefallen – unter anderem die Weihnachtsfeiern für Senioren und Kinder. Beide sind in der Gemeinde Gägelow ziemlich beliebt. Deshalb haben die Mitglieder des Sozialausschusses entschieden: Das Fest wird nachgeholt! Und zwar so schnell wie möglich. Auch der Nachholtermin steht schon fest.

Am 6. April heißt es: „Klappe, die Zweite“. Im Wyndham Garden Hotel sollen dann ein Weihnachtsbaum aufgestellt und festliche Lieder gesungen werden. Auch Santa Claus schaut vorbei. „Wir sind voller Optimismus, dass das klappt und uns Corona nicht wieder dazwischenkommt“, betont die Ausschussvorsitzende Simone Oldenburg und ergänzt: „Die wichtigen Dinge in der Gemeinde dürfen nicht komplett ausfallen.“

Anzeige

Lesung mit Gisela Steineckert

Zusammen mit dem Verein Kuso organisiert der Ausschuss jedes Jahr zahlreiche Veranstaltungen. Auch für 2021 sind so viele geplant, dass sie nicht alle in den neuen Kalender gepasst haben. Der ist jetzt in einer Auflage von 2500 Exemplaren erschienen – so viele Einwohner hat Gägelow. „Normalerweise reichen weniger, weil nicht alle alleine wohnen, aber 2019 mussten wir nachdrucken, darum gibt es diesmal gleich mehr“, berichtet Simone Oldenburg.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Angebot reicht von Lesungen über Reiseberichte bis hin zum Kirchenputz. Auch fünf größere Ereignisse mit bekannten Persönlichkeiten sind geplant. Den Anfang macht Gisela Steineckert am 29. April. Die Berliner Schriftstellerin stellt ihr neues Buch „Langsame Entfernung“ vor. Der Kartenverkauf läuft. Tickets für 15 Euro gibt es ab sofort bei Hörgeräte Kersten im MEZ Gägelow. Das Geschäft darf auch während des Lockdown öffnen.

Sahra Wagenknecht und Gojko Mitić

Weiter geht es am 19. Juni mit Sahra Wagenknecht. Die Politikerin trifft auf ihre Parteikollegin Simone Oldenburg und liest ebenfalls aus ihrem neuen Buch vor.

Viele Rollen hat er schon gespielt - aber immer wieder war er als Indianer gefragt: Gojko Mitić. Quelle: imago/dpa / Montage: RND/kha

Im Sommer unterhält dann ein ungewöhnliches Politiker-Duo die interessierten Zuhörer: Am 5. August kommen Dietmar Bartsch ( Die Linke) und Peter-Michael Diestel, der sich politisch für die CDU engagiert hat und letzter Innenminister der DDR gewesen ist, in die Gemeinde vor den Toren Wismars. Nur sieben Tage später, am 12. August, ist dort Gojko Mitić zu Gast. Der deutsch-serbische Schauspieler und Regisseur hat in der DDR als Hauptdarsteller historischer und fiktiver Indianer mit zahlreichen DEFA-Filmen große Popularität erlangt. In der Kapelle Weitendorf wird es mit ihm einen Filmabend geben. Für diese vier Veranstaltungen beginnt der Kartenverkauf später.

Ende August, am 26., wird es noch mal sportlich. Täve Schur, Radsportlegende und eine Ikone des DDR-Sports, bringt ebenfalls ein eigenes Buch mit nach Gägelow – „Was mir wichtig ist“. Er ist schon einmal in der Gemeinde zu Gast gewesen und hat die Gäste so begeistert, dass er wiederkommen soll. „Außerdem kam ich damals als Moderatorin nicht zu Wort“, lacht Simone Oldenburg.

Familien- und Sportfeste

Auch das restliche Programm kann sich sehen lassen. Wie Sylvia Tegler, Vorsitzende des Kuso, berichtet, gibt es wieder die beliebten Serien, an denen sich die Einwohner gerne beteiligen. Dazu gehört „ Gägelow fägt ut“ (Frühjahrputz), „ Gägelow liest“ (Buchlesungen), „ Gägelow swingt“ (Musik in der Kapelle Weitendorf), „ Gägelow blüht auf“ (Pflanzaktion) und „ Gägelow singt“ (Singen von Weihnachtsliedern).

Außerdem sind Familien- und Sportfeste geplant, Gottesdienste, Osterfeuer, Ernte- und Drachenfeste und Konzerte sowie ein Auftritt von „Söhne Mamas“ am 30. Oktober, die ihr Publikum mit verbaler und musikalischer Comedy unterhalten. Die letzte Veranstaltung des Jahres findet auf dem Bauernhof von Familie Hünemörder in Stoffersdorf statt. Dort wird historisches Dreschen vorgeführt. „Jetzt müssen wir ganz fest die Daumen drücken, dass Corona unsere Pläne nicht wieder zunichte macht“, so Simone Oldenburg.

Von Kerstin Schröder