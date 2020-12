Gägelow

Friedel Helms-Ferlemann ( CDU) gehört zu den Bürgermeistern in Nordwestmecklenburg, die bei der vergangenen Kommunalwahl im Jahr 2019 langjährige Vorgänger ablösten. Kaum ein Jahr im Amt bescherte ihm das Coronavirus eine veritable Herausforderung.

Die OZ stellte ihm zum Ende des Jahres 2020 wie allen anderen Bürgermeistern im Amt Grevesmühlen-Land fünf Fragen.

Anzeige

Was ist Ihre schönste Erinnerung in diesem Jahr? Falls es eine schöne Erinnerung gibt.

Wir haben als Gemeinde Gägelow während und nach dem ersten Lockdown in unserer Regionalschule mit Grundschule Proseken alle Klassenräume mit Warmwasserversorgung und die Lehrer und Lehrerinnen mit dienstlichen Laptops ausgestattet. Für die Laptops wäre das Land MV als Dienstherr der Lehrkräfte zuständig, hat dies aber bis heute nicht geschafft. Die Lehrkräfte haben das von der Gemeinde nicht erwartet und waren dafür sehr überrascht und dankbar.

Was war der schlimmste Moment – oder was war am unangenehmsten in diesem Jahr für Sie?

Der plötzliche Tod des Schulleiters unserer Schule Proseken hat mich sehr mitgenommen. Drei Tage vorher haben wir noch beide zusammengesessen und über das Medienbildungskonzept diskutiert.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hat das Virus die Gemeinde enger zusammengeschweißt oder eher auseinandergetrieben?

In einigen Bereichen sind wir sicherlich enger zusammengerückt. Zu Beginn der Pandemie haben wir als Gemeinde beschlossen, dass wir insbesondere älteren Bürgern Einkaufshilfe, zusammen mit dem Leiter des Jugendklubs anbieten. Dieses wurde auch gut in Anspruch genommen.

Lesen Sie auch: Rückblick auf 2020: Fünf Fragen zum Corona-Jahr an den Bernstorfer Bürgermeister

Wie haben Sie das Miteinander im Amtsausschuss in diesem Jahr erlebt – auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Grevesmühlen?

Die Zusammenarbeit mit dem Amtsvorsteher, dessen zweiter Stellvertreter ich bin, war gut. Insgesamt waren die Diskussionen im Amtsausschuss sachlich. Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Stadtverwaltung Grevesmühlen gestaltete sich aus meiner Sicht konstruktiv und vertrauensvoll. IT-technisch war die Verwaltung auf die Corona-Krise gut vorbereitet. Der Onlinekontakt per Mail und Telefon läuft sehr gut.

Was wünschen Sie sich für das kommende Jahr – außer das Corona verschwindet?

Für das neue Jahr wünsche ich mir insbesondere Gesundheit für die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde und für meine Familie. Weiterhin eine konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit in den politischen Gremien unserer Gemeinde.

Von Annett Meinke