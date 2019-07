Kalkhorst

Der Wasserspielplatz am Eingang des Minimare-Entdeckerparks in Kalkhorst ist der Renner bei den kleinen Besuchern, genauso wie die Klettergerüste gegenüber und die vielen Stationen, die zum Ausprobieren und Mitmachen einladen. Während die Kinder spielen, können sich die Eltern auf den Weg machen und die Geschichte Mecklenburgs zwischen den vielen Miniaturen erkunden, die bedeutende Bauwerke der Region zeigen.

Smartphone wird für Entdeckerreise benötigt

Das Minimare in Kalkhorst bietet eine Mischung aus Abenteuerspielplatz und Miniaturausstellung zur Mecklenburger Geschichte. Quelle: Michael Prochnow

Doch wer genau wissen will, was hinter der Auswahl der Häuser und Gebäude steckt oder weshalb die Tür aus der berühmten Downing Street No. 10 und Schloss Bothmer zusammen dargestellt sind, braucht nicht nur ein Smartphone, sondern auch einen Hang zur modernen Kommunikation. Denn die wenigen Schilder an den verschiedenen Stationen reißen bestenfalls an, worum es bei den Exponaten geht.

„Das gehört zum Konzept“, sagt Minimare-Leiterin Sandra Lange. „Über unsere App werden die Besucher mit Geschichten und Aufgaben durch verschiedene Themenbereiche geführt.“ Würden alle Informationen bereits auf Schildern stehen, ginge dabei Spannung verloren.

Um die Aufgaben mit dem Smartphone lesen und erfüllen zu können, gibt es auf dem Gelände des Minimare ein freies WLAN – analog ist hier nichts mehr. Warum eigentlich nicht? Und was ist mit den Besuchern, die kein Smartphone dabei haben?

„Unser WLAN funktioniert jetzt sehr gut, es gibt aber gelegentlich Probleme mit den Endgeräten der Besucher. Beim I-Phone hakt es ab und zu, aber wir prüfen, woran das liegt“, sagt Minimare-Leiterin Sandra Lange.

Der Minimare Entdeckerpark in Kalkhorst. Quelle: Malte Behnk

Quiz-Fragen gibt es auch auf Papier

Für Gäste, die ganz ohne Smartphone in den Entdeckerpark kommen, bietet das Team am Eingang auch ausgedruckte Bögen an, auf denen Fragen zu Modellen und der Geschichte beantwortet werden können, die auch online in der App gestellt werden. „Das sind sieben Bögen, die wir gerne anbieten. Dazu gibt es dann am Ausgang noch Bögen mit den Antworten“, so Sandra Lange.

„Allerdings sind das längst nicht alle Informationen, die über die App angeboten werden“, räumt Sandra Lange ein. „Der Inhalt umfasst insgesamt bestimmt 40 DIN-A4-Seiten. Aber auch da überlegen wir mit der Agentur, die die App betreut, wie wir eine analoge Version anbieten können.“ Möglich sei, eine Broschüre drucken zu lassen, die die Gäste gegen Bezahlung erhalten könnten.

Grundsätzlich führe der Weg der meisten Familien vom Eingang erst einmal direkt zum großen Spielplatz. „Da wird dann erstmal getobt und viele Eltern sind auch mit den Kindern zusammen auf den Geräten“, sagt die Minimare-Chefin. Erst nach einiger Zeit begeben sich die Besucher dann auf die Entdeckerreise zu den Miniaturhäusern. „Da sehen wir, dass in vielen Familien auch die Kinder ein Handy haben. Andere nutzen aber auch ein Gerät gemeinsam und lesen die Fragen dann vor“, so Lange.

Feierabendtarif neu eingeführt

Mit den Besucherzahlen ist sie nach etwa einem Monat durchaus zufrieden. Mindestens hundert Gäste pro Tag, die für den Betrieb benötigt werden, kommen ins Minimare, oft auch mehr. „Wir haben auch einen Feierabendtarif eingerichtet. In der Stunde, bevor wir um 18 Uhr schließen, gibt es ermäßigte Eintrittspreise“, sagt Lange. Das habe sich ergeben, weil arbeitende Eltern gerne noch am Abend auf den Spielplatz wollten oder Urlauber am späten Nachmittag vorbeikamen.

Auch an anderen kleinen Kinderkrankheiten wird im Minimare gearbeitet, „Wir haben festgestellt, dass wir mehr Schattenplätze brauchen. Dafür werden wir einige Bänke umsetzen und noch Dinge wie ein Sonnensegel anschaffen“, sagt Sandra Lange.

Eine Lösung für Besucher mit Hunden gibt es bislang nicht. Die Vierbeiner sind auf dem Gelände mit Spielplätzen und Miniaturhäusern nicht erlaubt. Das Minimare-Team möchte sich aber eine Lösung überlegen, damit Vierbeiner mit auf Entdeckerreise gehen können.

Weitere Artikel zum Minimare:

Minimare mit riesigem Spielplatz ist eröffnet

Das ist der spannendste Spielplatz im Klützer Winkel

So schön wird der neue Super-Spielplatz in Kalkhorst

Michael Prochnow und Malte Behnk