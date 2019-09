Grevesmühlen

Mehr als eine halbe Million Euro sollen die Anlagen und Gebäude der insolventen Garnelenfarm „Cristalle Garnelen“ im Gewerbegebiet Nordwest in Grevesmühlen laut Gutachten wert sein. Ob sich Käufer finden, die bei der erneuten Zwangsversteigerung am 22. Oktober im Amtsgericht Grevesmühlen mitbieten werden, ist fraglich. Denn das Interesse an der Produktion der Tiere hält sich in Grenzen.

Bislang hat es lediglich York Dückerhoff mit seiner Farm „Cara Royal“, die unmittelbar neben dem insolventen Betrieb liegt, geschafft, einen funktionierenden Geschäftsbetrieb aufzubauen. Aber auch er winkt ab, wenn es um den Kauf der Firma geht, die 2015 den Betrieb aufgenommen und ihn 2016 bereits wieder eingestellt hatte. Im Frühjahr 2017 war schließlich das Insolvenzverfahren eröffnet worden, das nach wie vor nicht abgeschlossen ist.

Land fordert Fördermittel zurück

Wie eine Anfrage beim Landwirtschaftsministerium in Schwerin ergab, fordert die Behörde nach wie vor die Fördermittel zurück. Sprecherin Eva Klaußner-Ziebarth sagte dazu: „Tatsächlich existiert aufgrund der Insolvenz der Zuwendungsempfängerin ein Teilwiderrufs- und Rückforderungsbescheid. Die Firma wurde hierin zur Rückzahlung eines Betrages von 553 603,76 Euro an das Land aufgefordert. Eine entsprechende Annahmeanordnung liegt der Landeszentralkasse vor.“

Noch ist kein einziger Cent geflossen, Grund dafür ist das laufende Insolvenzverfahren. Die damals ausgereichten Fördermittel setzen sich zusammen aus 415 202,81 Euro EU-Mitteln und 138 400,95 Euro Landesmitteln, die als Kofinanzierung zur Verfügung gestellt worden waren.

