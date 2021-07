Garten- und Lifestyle-Messe Lebensart in Brook startet am 23. Juli

Brook

Es steht fest: Die Lebensart-Messe auf Gut Brook findet statt. Vom 23. bis zum 25. Juli werden auf dem Gutsgelände Möbel und Dekorationen für den Garten, Pflanzen und viel mehr angeboten. Es ist inzwischen die 20. Auflage der sommerlichen Lifestyle-Messe, die ihren Ursprung in Brook hatte und inzwischen an Standorten in ganz Deutschland veranstaltet wird.

Pflanzen, Mode, Schmuck und Leckereien

Gartenfans finden auf der Lebensart in Brook ein umfangreiches Spektrum an Pflanzen und erhalten Tipps von Fachleuten aus dem Garten- und Landschaftsbau. Zudem gibt es eine facettenreiche Auswahl an hochwertiger Mode, Schmuck, Accessoires, Möbeln, Einrichtungsideen, dekorativer Kosmetik und ebenso kulinarischen Leckereien.

Aktuelle Hinweise beachten

Besucher der Messe, die größtenteils unter freiem Himmel aufgebaut wird, werden gebeten, sich vor dem Besuch auf der Internetseite www.lebensart.de/LebensArt-Messe-Brook.html über aktuelle Hinweise und Auflagen zu informieren. Auch Eintrittskarten können dort vorab erworben werden. Es gibt aber auch eine Tageskasse. Die Tickets kosten neun Euro für Erwachsene und Kinder bis 15 Jahre sind befreit. Ein kostenpflichtiger Parkplatzservice wird von der Feuerwehr aus Brook und Elmenhorst angeboten

Von Malte Behnk