Grünschnitt und andere pflanzliche Abfälle aus den Gärten der Stadt Klütz und ihrer Ortsteile werden ab dem 3. April wieder auf dem Bauhof angenommen. Aber die Bürger brauchen jetzt eine Karte, mit der sie nachweisen, dass sie den kostenlosen Service auch nutzen dürfen. Eine sogenannte Grünschnittkarte wird ab dem 20. März im Literaturhaus „Uwe Johnson“ an Einwohner ausgegeben.

„Der Andrang an den Sonnabenden ist inzwischen sehr groß“, weiß der Klützer Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG). Er zählte schon vor seiner Wahl 2019 zu den Ehrenamtlern, die sich von April bis November jeden Sonnabend um einen reibungslosen Ablauf der Grünschnittannahme kümmern. Vor allem Corona habe im vergangenen Jahr noch einmal für mehr Zulauf gesorgt.

Mehr Gartenarbeit durch Corona

„Als ich Anfang November eingeteilt war, standen um 9.30 Uhr schon Autos in einer Schlange vom Bauhof bis zum Baumarkt“, berichtet Jürgen Mevius. Das sind etwa 300 Meter. Unter den Wartenden sei alles dabei gewesen, von der „Oma mit einem Handwagen“ bis zum großen Pkw-Anhänger, der mehrfach an dem Tag voll beladen war. „Das ist nicht jedes Mal so, aber ich glaube, jetzt im Frühjahr wird es wieder großen Andrang geben“, sagt Mevius.

Da die Stadt Klütz für die Grünschnittannahme pro Einwohner vom Landkreis einen Zuschuss von 1,50 Euro bekommt, soll sie auch nur von Bürgern der Stadt und der elf Ortsteile genutzt werden. „Ab 20. März gibt es Grünschnittkarten im Literaturhaus“, kündigt Mevius an. Diese Karten werden schon benötigt, wenn am 3. April das erste Mal die Grünschnittannahme öffnet.

Hier gibt es die Grünschnittkarte Die Bürger der Stadt Klütz und ihrer Ortsteile benötigen einen Berechtigungsschein, wenn sie die kostenlose Grünschnittannahme nutzen möchten. Ab dem 20. März wird diese Grünschnittkarte in der Stadtinfo im Literaturhaus „Uwe Johnson“ ausgegeben. Vorgelegt werden muss ein Personalausweis. Die Grünschnittkarte muss bereits beim ersten Annahmetermin am Sonnabend, 3. April, vorgezeigt werden. Von April bis November ist die Annahmestelle auf dem Gelände des Bauhofs an der Lübecker Straße von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Kostenlose Berechtigungskarten

Die Karten sind kostenlos. Es muss lediglich ein Personalausweis vorgelegt werden, um sicherzustellen, dass es sich um Klützer Bürger handelt. „Im Grunde kennen diejenigen, die die Grünschnittannahme machen, viele – aber bei elf Ortsteilen eben auch nicht jeden. Außerdem ziehen ja auch neue Bürger zu“, sagt der Bürgermeister.

Die Stadt Klütz muss sehr auf ihre Finanzen achten und hat sich daher nach der Auflösung des Amtsbauhofs 2015 dafür entschieden, dass die Grünschnittannahme von Ehrenamtlern koordiniert werden soll. Mitglieder des Gartenvereins und mindestens zehn weitere Helfer teilen sich die Sonnabende von April bis November auf, an denen von 10 bis 12 Uhr Gartenabfälle angenommen werden. Viele Bürger, die etwas bringen, lassen dann auch eine Spende im Sparschwein der Annahmestelle.

Stadt zahlt 300 Euro pro Containerladung

„Das klappt sehr gut“, lobt Jürgen Mevius seine Mitstreiter. „Im März machen wir einen Plan und dann steht für das ganze Jahr fest, wer wann dran ist.“ Gerade wurde noch eine große Menge Gartenabfälle in Containern abgefahren. Bei den letzten Terminen im Herbst hatte sich sehr viel angesammelt, das bisher noch nicht abtransportiert wurde.

„Normalerweise machen wir zwei Container an einem Sonnabend voll und die werden dann gleich abgefahren“, sagt Mevius. Pro Container muss die Stadt aber auch 250 bis 300 Euro für die Entsorgung zahlen. „Ohne das Angebot würde aber viel von diesen Sachen in Waldeinfahrten oder an Feldrändern liegen“, ist sich Bauhofleiter Daniel Jenner sicher. „Das gibt es immer noch, aber es wäre sonst viel mehr.“

Grünschnittkarte auch in Boltenhagen

Eine Berechtigungskarte zur Abgabe von Grünschnitt hat auch das Ostseebad Boltenhagen schon eingeführt. Dort kann sie von Bürgern in der Bäderbibliothek im Kurhaus mittwochs von 10 bis 16 Uhr abgeholt werden, sofern die Bibliothek geöffnet ist.

