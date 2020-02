Grevesmühlen

-Wegen eines Gaslecks sind in der Mühlenstraße in Grevesmühlen aktuell die freiwillige Feuerwehr sowie die Polizei im Einsatz. Derzeit werden die Einwohner einiger Wohnhäuser in der Mühlenstraße evakuiert.

Aus Sicherheitsgründen ist der Bereich weiträumig abgesperrt. Durch die Beamten des Polizeireviers Grevesmühlen wird der Verkehr entsprechend umgeleitet. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen derzeit geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen auszuschalten.

Von OZ