Gasthaus Luisenhof an der B 105: Was ist dran den Schließungsgerüchten?

Tramm

Zuerst dachte Werner Junge, es wäre nur ein Missverständnis. Doch dann wurde der Chef des „Gasthauses Luisenhof“ in Tramm nahe Mallentin an der B 105 an mehreren Tagen hintereinander von Leuten direkt angesprochen. Erst aus dem Bereich Dassow, dann aus Boltenhagen und Klütz. Sie hätten gehört und erfahren, dass er sein Geschäft zum 1. Januar 2022 schließen würde, berichtet der Gastwirt.

„Ein Stammkunde fragte mich sogar, ob er vorher noch sein Bauernfrühstück von mir bekommen könnte“, so Junge, der ob dieser und weiterer Äußerungen mehr als verwundert und doch ziemlich erschrocken war. Denn es ist ein Gerücht, das von jemandem in die Welt gesetzt wurde und jeglicher Grundlage entbehrt.

80 Prozent Absagen von Weihnachtsfeiern

„Ich habe nie daran gedacht, das Gasthaus zu schließen“, sagt Junge. Natürlich hat die Gastronomie unter der Pandemie zu leiden und muss starke Umsatzeinbußen hinnehmen, wie er erzählt. Auch zu ihm kamen nach Einführung der 2G-plus-Regel deutlich weniger Gäste, 80 Prozent der geplanten Weihnachtsfeiern von Betrieben und Familien wurden abgesagt.

Die Geschichte des Gasthofes Seit dem 15. April 1929 ist das Gasthaus Luisenhof in dritter Generation in Familienbesitz. Damals kaufte Erich Wigger aus Tramm das Gasthaus. Heute ist Werner Junge der Chef im Haus, inzwischen hat seine Tochter ebenfalls im Team angeheuert. Die direkt am Haus vorbeiführende Straße hat immer die Geschicke seiner Bewohner, die hier zugleich mit der Gastronomie ihr Einkommen hatten, mitbestimmt. Bereits im 17. Jahrhundert soll hier ein Gebäude gestanden haben. Verbürgt ist, dass es später, auch schon bevor Erich Wigger Eigentümer wurde, als Poststation und Kneipe diente. Eine Zwischenstation für Mensch und Tier am nicht von ungefähr gewählten Standort, denn der befindet sich auf halber Strecke zwischen den Hansestädten Wismar und Lübeck. Der alte Handelsweg war und ist als jetzige B105 die Lebensader der Gaststätte.

Nein, das Lokal zu schließen, war wirklich keine Option, wie Junge noch einmal ausdrücklich betont. Stattdessen versuchte er immer, aus der jeweiligen Situation das Beste zu machen. Als die 2G-plus-Regel kam, bot er Selbsttests im Gasthaus an. Angenommen wurde dieses Angebot allerdings nur von wenigen Gästen. Außerdem warb er mit zusätzlichen Schildern für den Außer-Haus-Verkauf. Vor Corona konnten die Leute diesen Service zwar auch schon nutzen, jetzt griffen sie aber stärker denn je darauf zurück. „Etwa zwei Drittel des Geschäftes lief über den Außer-Haus-Verkauf“, so Junge, der mit so einem Interesse selbst nicht gerechnet hatte.

Es bewahrte ihn vor schlimmeren Folgen für sein Gasthaus mit insgesamt sieben Beschäftigten in Service und Küche. Neu im Team ist seit Kurzem auch Junges Tochter Sandra Timmermann. Darüber freut sich der Vater ganz besonders, der, wie er betont, auf jeden Fall weitermachen wird. „Solange ich stehen kann, solange geht es weiter.“ Auch deshalb habe er sich über die Gerüchte sehr gewundert. Denn die Frage ist auch: Wer setzt solche Informationen in die Welt?

Am 2. Feiertag geöffnet

Über Weihnachten wird das „Gasthaus Luisenhof“ ausschließlich am 26. Dezember von 11 bis 14 Uhr und 17 bis 20 Uhr geöffnet haben. „Das haben wir in den vergangenen Jahren immer so gemacht und hat nichts mit Corona zu tun“, so Junge.

Für diesen Tag ist das Lokal fast ausgebucht. Anfragen werden unter Tel. 03 88 24 / 2 58 entgegengenommen. Außerdem wird für den 26. Dezember auch ein Außer-Haus-Verkauf angeboten. Dazu wird um rechtzeitige Vorbestellungen gebeten.

Von Dirk Hoffmann