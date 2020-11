Gastronom aus Roxin protestiert gegen erneute Schließung seines Cafés

Roxin

Gastronom Zoltán Székely hat erst in diesem Jahr sein Hof-Café „Zoltáns Hof“ in Roxin eröffnet. Er hatte großes Verständnis für den ersten Lockdown in Deutschland im Frühjahr des Jahres. „Damals hatte ich das Gefühl, dass Deutschland, im Gegensatz zu dem Land, aus dem ich komme, alles richtig gemacht hat. Man wusste zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts über das Virus, und das Geschehen in Italien und Spanien war erschreckend und musste unbedingt vermieden werden“, sagt der gebürtige Ungar, der der ungarischen Minderheit im rumänischen Siebenbürgen entstammt.

Akzeptanz schwindet

Doch seit dem Frühjahr, so Székely, sei Zeit vergangen. „Die Regierung hat im vergangenen halben Jahr, als die Infektionszahlen niedrig und stabil waren, wenig Konkretes unternommen, um einen zweiten Lockdown zu verhindern. All die Zeit wurde zwar immer wieder von der zweiten Welle im Herbst gesprochen, doch passiert ist gar nichts“, findet Székely. „Und wer zahlt jetzt die Zeche – die Gastronomen, die Tourismusbranche und die Kultur.“

Anzeige

Anstatt die Existenz so vieler Unternehmen erneut eklatant zu gefährden, sagt Székely, hätte die Politik nachhaltig dafür sorgen müssen, im Fall des erneuten Ansteigens der Infektionen genügend Krankenhauspersonal zu haben. Ein bisschen sei die Situation mit einem Krieg zu vergleichen und in Kriegen würden auch Freiwillige in Schnellkursen zu Sanitätern und Pflegern ausgebildet und an die Front geschickt. Man hätte dem Krankenhauspersonal im Frühjahr zwar auch von Politik-Seite applaudiert und es wortreich gewürdigt, gleichzeitig hätte man nichts unternommen, um das Personal im Gesundheitssystem – das, so Székely, ohne Frage Enormes und Übermenschliches leiste – zu entlasten und besser zu entlohnen.

Kultur mit Hygienekonzept in „Zoltáns Hof“ in Roxin (Nordwestmecklenburg): ein Hausstand pro Tisch, Abstand zwischen den einzelnen Tischen. Quelle: privat

Argumente der Politik überzeugen nicht

Die 10 Milliarden Euro, die die Regierung nun erneut einsetzen will, um die Folgen des zweiten Lockdowns für Unternehmer und Solo-Selbstständige abzufedern, empfindet der Ungar als „Steuerverschwendung. Das sind 10 000 Millionen Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie viel Krankenhauspersonal könnte man damit angemessen bezahlen und ausbilden.“

Die Argumente der Politiker überzeugen Székely nicht. „Bei allem Respekt, die Kanzlerin Frau Merkel spricht von den 25 Prozent nur noch nachverfolgbarer Kontakte und sagt, 75 Prozent seien nicht mehr nachvollziehbar, deshalb müsse man die Restaurants schließen und alle Veranstaltungen absagen. Aber in den 25 Prozent, die nachvollziehbar sind, sind Restaurants – genau wie Theater und Museen zum Beispiel – als Verursacher gar nicht oder vernachlässigbar vertreten.“

Lesen Sie auch:

Székely fühlt sich der Freiheit zur Berufsausübung beraubt. „Hier in unserer Scheune auf dem Hof sitzt man quasi wie im Freien, hier können alle Hygienemaßgaben ohne Probleme eingehalten werden. Und die Menschen erleben einen schönen Abend mit Kultur und gutem Essen. Ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung ist in schweren Zeiten doch auch überlebensnotwendig.“ Auf „Zoltáns Hof“ auf einem Dreiseiten-Hof in Roxin Ausbau gibt es regelmäßig Kulturabende, Musiker treten auf, Lesungen finden statt.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Hoffen auf die Gerichte

Mittlerweile hat der Roxiner zwar seine Novemberveranstaltungen abgesagt, aber er sagt: „Ich hoffe auf die Eilanträge, die Gastronomen inzwischen an Verwaltungsgerichte gestellt haben, um diese Zwangsschließungen zu kippen.“ Er selbst will keine Klage einreichen, und sollten Gerichte entscheiden, dass der Lockdown in der Gastronomie mit der Verfassung in Deutschland in Übereinstimmung steht, wird er auch akzeptieren, erneut zu schließen.

Doch ob das die Lösung sein kann, immer wieder Lockdowns zu beschließen, um kurzfristig Infektionszahlen zu senken, bezweifelt Székely stark. „Irgendwann wird es ruhiger, das ist klar, flacht die Pandemie ab. Keine Pandemie dauert ewig.“ Und auch wenn er selbst glaubt, es irgendwie zu überstehen – weil sich sein Café auf dem Hof befindet, der seinem Lebenspartner und ihm gehört, er also keine Miete zahlen muss –, er weiß, dass ein erneuter Lockdown viele Gastronomen, die ihre Fixkosten nicht mehr bedienen können, in den Ruin treiben wird.

Von Annett Meinke