Restaurants und Geschäfte waren über Wochen geschlossen, die fehlenden Einnahmen bringen die Unternehmer in Grevesmühlen in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Deshalb hat die Stadt frühzeitig Hilfe angeboten, was die Miete in städtischen Immobilien betrifft. Insgesamt elf Anträge auf Mieterlass für März und April seien bei der Stadt eingegangen, wie Kämmerin Kristine Lenschow mitteilte, darunter waren drei Gastronomen. Für März und April wurde die Miete erlassen.

Doch wie geht es jetzt weiter? Auch wenn die Lockerungen die Öffnung der Gastronomie und des Einzelhandels wieder zulassen, die fehlenden Einnahmen der vergangenen Monaten belasten die Unternehmer nach wie vor.

Öffnungszeiten bis 21 Uhr beschränkt

Jetzt hat die Stadt zusammen mit den Fraktionen aus Grevesmühlen den Beschluss gefasst, die Regeln für Gastronomie und Einzelhandel bis zum Jahresende zu lockern. So können Betreiber von Restaurants, Cafés und Imbissen auf Antrag ihre Außenfläche nicht nur vergrößern, sondern auch kostenfrei nutzen. Bis zum Jahresende gilt die Regelung. Die Fläche im Außenbereich darf allerdings die Fläche im Innenbereich nicht überschreiten.

Wie Bürgermeister Lars Prahler mitteilte, wolle man auf diese Weise den Gastwirten die Möglichkeit geben, die Einnahmen zu steigern. Denn zwar dürfen die Einrichtungen ab dem Wochenende wieder öffnen, allerdings nur bis 21 Uhr und auch nur unter strengen Auflagen. Eine davon ist die Reduzierung der Plätze auf 60 Prozent. Durch die zusätzlichen Außenflächen sollen die Betreiber die Chance erhalten, dieses Defizit wieder auszugleichen.

Fraktionen unterstützen den Vorschlag der Stadt

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler telefoniert aus der Küche des Rathauses mit den Stadtvertretern, um den direkten Kontakt zu vermeiden. Quelle: Michael Prochnow

Bei den Fraktionen in der Stadtvertretung gab es breite Zustimmung zum Vorschlag der Verwaltung. Durch den Beschluss wird die Satzung der Stadt Grevesmühlen, die die Nutzung der Außenfläche streng regelt, bis Ende Dezember außer Kraft gesetzt. Lars Prahler hatte die Fraktionen bei der Entscheidung mit ins Boot geholt, um sich Rückendeckung zu verschaffen bei den Entscheidungen im Rahmen der Corona-Krise.

Wie Sven Schiffner ( SPD) dazu sagte, unterstütze er den Vorschlag, regte aber an, diese Regelung auf Grevesmühlener Unternehmer zu beschränken. „Damit stellen wir sicher, dass nicht plötzlich jeder einen Bierwagen auf den Marktplatz stellt.“ Jörg Bibow (Fraktion grevesmühlen.jetzt) befürwortet den Schritt ebenfalls. „Allerdings muss man dazu wissen, dass die Gastronomen nicht von beute auf morgen das volle Programm fahren können. Nach der langen Schließung braucht es nicht nur wieder Personal, auch die Kühlhäuser müssen aufgefüllt und die Hygienevorschriften eingehalten werden. Das alles dauert einige Zeit.“

Hier können die Anträge gestellt werden Größe und Lage der Flächen sind vorab mit der Stadtverwaltung weiterhin abzustimmen. Betreiber, die Interesse haben, wenden sich bitte an die Stadtverwaltung unter a.burmeister@grevesmuehlen.de oder 03881/723-223, Anne Burmeister. Wer Bedarf anmeldet, um sich im Außenbereich zu erweitern kann auch Stühle, Tische oder Buden nutzen, die eigentlich für städtische Feste vorgehalten werden.

Die Stadt stellt den Gastronomen nach dem Beschluss der Fraktionen nicht nur die Außenfläche zur Verfügung, auch Tische und Stühle, die ansonsten für das Stadtfest und andere Veranstaltungen vorgehalten werden, können Gastronomen nutzen. Einzige Bedingung: Sie müssen einen entsprechenden Antrag an die Stadtverwaltung stellen.

Das können übrigens auch die Einzelhändler. Denn was man den Gastronomen anbiete, das könne man den Händlern nicht verwehren, lautete das Ergebnis der Diskussion der Fraktionen. Auch sie können nun Anträge stellen, ihre Verkaufsfläche beispielsweise im Stadtzentrum nach draußen zu verlagern. Lediglich der Gehweg müsse frei bleiben.

Von Michael Prochnow