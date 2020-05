Gaststätte in Selmsdorf wird zu Jugendtreff

Selmsdorf

„Bei Detlef“ hieß sie viele Jahre, dann „Hitzegrad“: die Gaststätte im Zentrum von Selmsdorf. Jetzt hat die Gemeinde das leer stehende Lokal gekauft. Es wird zum Treffpunkt für Jugendliche.

„Es soll ein offenes Haus werden, in das man gerne kommt“, sagt Janni Krüger. Die Diplom-Sozialpädagogin ist die neuen Ansprechpartnerin für die jungen Einwohner der Gemeinde Selmsdorf und für alle, die sich ebenfalls für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene engagieren. Den Standort des künftigen Jugendtreffs findet sie gut, denn: „Er ist Teil der Gemeinschaft, mitten in der Gemeinde.“ Vorteilhaft sei die Nähe einer Bushaltestelle, schließlich seien nicht nur junge Menschen aus Selmsdorf willkommen, sondern aus allen Ortsteilen der Gemeinde.

Ziel: „Schulterschluss der Generationen“

Janni Krüger will ältere Einwohner einbinden. Sie sagt: „Wir brauchen den Schulterschluss der Generationen.“ Der Jugendtreff solle auch eine Art Begegnungszentrum sein. Es sei gut, wenn junge Menschen lernen, Verantwortung zu übernehmen. „Das lernen sie nicht von allein“, erklärt die 46-Jährige. Sie ist Mutter von zwei Kindern. Eine Idee, die sie in der früheren Gaststätte umsetzen will: Backen für Senioren.

Auch Beratungsgespräche wird Janni Krüger anbieten. Dafür richtet sie einen abgetrennten Raum mit separatem Eingang ein.

Ein separater Eingang führt zu einem Raum für persönliche Beratungsgespräche. Quelle: privat

Sie kündigt im künftigen Jugendtreff an: „Es soll hier feste Rituale an Angeboten geben.“ Janni Krüger will den Besuchern nicht einfach etwas vorsetzen. Sie möchte sich auf Wünsche der Jugendlichen einstellen. Es sei ihr wichtig, Jugendliche einzubinden. Sie erläutert: „Wir arbeiten an einem Angebotskatalog.“ Den neuen Namen der ehemaligen Gaststätte sollen die jungen Leute selbst bestimmen.

Janni Krüger legt viel Wert auf Transparenz. Sie sagt, Entscheidungen sollten nachvollziehbar sein und vorher abgesprochen werden.

Online-Plattform für Jugendliche geschaffen

Kontakt zu etlichen Jugendlichen in der Gemeinde hat sie bereits. Zwar erschwert die Corona-Krise persönliche Treffen, aber als Alternative hat Janni Krüger eine Online-Plattform geschaffen. Auf ihr können sich Jugendliche nicht nur mit ihr austauschen, sondern auch untereinander.

Die neue Mitarbeiterin der Gemeinde hat bereits Netzwerkarbeit geleistet, mit Vertretern von Gemeinde, Vereinen und Institutionen in Selmsdorf gesprochen, sich mit anderen Frauen in Verbindung gesetzt, die ebenfalls Jugendarbeit leisten. Sie strahlt übers ganze Gesicht, als sie sagt: „Ich freue mich total auf die weitere Arbeit.“

Jugendarbeit als Standortvorteil einer Gemeinde

Jugendarbeit sei ein großer Standortvorteil für eine Kommune, wenn es darum geht, ob Heranwachsende in ihrer Heimat bleiben oder ihre Zukunft woanders suchen. Selmsdorf sei eine attraktive Gemeinde für junge Menschen. Die Gemeinde sei „beteiligungsfreundlich“.

Der Selmsdorfer Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD) ist zuversichtlich. Er sagt: „Ich denke, es wird ein Erfolg.“ Der Bedarf sei da. In der kinderreichen Kommune im Speckgürtel von Lübeck leben rund 340 Jugendliche.

Sorgen von Nachbarn

Marcus Kreft räumt ein, dass einige Nachbarn der ehemaligen Gaststätte Sorgen haben, es könnte durch Jugendliche zu Lärm und Vandalismus kommen. Der Bürgermeister erklärt, wichtig seien Kontakte und offene Gespräche miteinander. Er sagt: „Ich denke, es spielt sich ein.“

Wie berichtet, plante die Gemeinde zunächst einen Jugendtreff in Containern zu eröffnen. Sie sollten unweit des Sportplatzes stehen. Dann bot sich die Gelegenheit, das Lokal im Gemeindehaus zu übernehmen. „Die Containerlösung hat sich mit dem Kauf der Gaststätte erledigt“, sagt Marcus Kreft. Der Notarvertrag sei unterschrieben.

Kauf einstimmig beschlossen

Der Kauf geht auf einen gemeinsamen Antrag der SPD und der Wählergemeinschaft „Bürger für Selmsdorf“ (BFS) zurück. Die Gemeindevertretung beschloss ihn einstimmig. Über die grundsätzliche Frage, ob die Gaststätte für die Jugendarbeit erworben werden sollte, diskutierte sie öffentlich. Für die BFS bekräftigte Udo Gutschke: „Wir wollen den Ankauf der Gaststätte und wir wollen, dass die Räume für die Jugendarbeit genutzt werden und, wenn möglich, auch für die Senioren.“ Das Lokal stand längere Zeit leer. Die Gaststätte „Hitzegrad“ öffnet mittlerweile in Klütz.

Von Jürgen Lenz