Gebührenfreie Kita: 11 200 Kids in NWM profitieren davon

Grevesmühlen

Seit dem 1. Januar müssen Eltern in Mecklenburg-Vorpommern keine Gebühren mehr für Kita und Hort aufbringen. In Nordwestmecklenburg sind das rund 23,5 Millionen Euro, die Kreis und Land übernehmen. „Ein Teil davon haben wir als Landkreis und das Land auch vorher bereits übernommen“, sagt Landrätin und SPD-Mitglied Kerstin Weiss. „Aber am Ende blieben immer noch etwa 14 Millionen Euro, die sich die Eltern und die Kommunen teilen mussten. Das ist nun vorbei. Aus meiner Sicht ist das ein Riesenerfolg.“ Etwa 11 200 Kinder gibt es in Nordwestmecklenburg, für die die neue Regelung greift.

Nicole Eckfeldt (28) Quelle: GVM

„Ich muss ehrlich sagen, dass diese Entlastung für die Familien schon gewaltig ist“, sagt Nicole Eckfeldt aus Grevesmühlen. Die 28-Jährige hat einen fast zweijährigen Sohn, der in die Krippe in Grevesmühlen geht. „Durch den Wegfall der Gebühren haben wir aufs Jahr gerechnet fast 3000 Euro, die wir nicht für die Betreuung ausgeben müssen und für die Familie übrig haben.“ Sie habe bei der Auswahl der Krippe für ihren Sohn zwar nicht in erster Linie auf die Gebühren geachtet, allerdings „spielt natürlich bei der langfristigen Planung auch das Geld eine Rolle. Ein zweites Kind zum Beispiel ist bei den Krippengebühren, wie sie es bislang gab, schon ein Faktor“.

Für Andreas Walus, den Kreisvorsitzenden der SPD in Nordwestmecklenburg, ist die Übernahme der Gebühren durch das Land nicht nur die Erfüllung eines Wahlversprechens, sondern ein deutliches Zeichen „für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie“. Denn die Regelung komme vor allem Eltern mit mittlerem und niedrigem Einkommen zugute. „Familien, die sich vorher zweimal überlegen mussten, wie sie die Krippengebühren für die Kinder aufbringen, können jetzt anders für die Zukunft planen.“

Von Michael Prochnow