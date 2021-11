Gefährliche Köder im Küstenwald: Boltenhagen warnt Hundehalter

Boltenhagen

Es ist erschreckend: Zum dritten Mal in diesem Jahr wurden im Ostseebad Boltenhagen Köder ausgelegt, mit denen offensichtlich Hunden geschadet werden soll. Nachdem Anfang des Jahres zweimal Köder mit Gift oder Spülmaschinentabs gefunden wurden und sich auch Hunde daran vergifteten, hat jetzt ein Hund scharfkantige Kronkorken gefressen.

Boxer frisst Köder bei der Abendrunde

Dienstagabend waren die Besitzer des Boxerrüden Arnold mit ihm auf der letzten Gassirunde des Tages im östlichen Bereich der Mittelpromenade im Küstenschutzwald unterwegs. Auf Höhe des dortigen Toilettenhauses hat der Hund kurz abseits des Weges geschnüffelt. „Ich konnte aber nicht erkennen, ob er etwas aufgenommen hatte“, sagt die Hundehalterin. Ein Stück weiter habe Arnold dann wieder seine Nase ins Gestrüpp am Wegesrand gesteckt und bevor sie etwas machen konnte, hatte er offenbar etwas verschluckt.

Durch Boltenhagens Küstenschutzwald führen viele attraktive Wege für Spaziergänger. Quelle: Malte Behnk

Hund erbricht Kronkorken

„Er hat sich auf jeden Fall die Schnauze geleckt, als wenn es was Leckeres war“, sagt Arnolds Besitzerin, die aber in der Dunkelheit zunächst nichts entdecken konnte. „Erst am nächsten Morgen habe ich gesehen, dass der Hund sich übergeben hatte. Da habe ich dann Kronkorken drin gefunden, in denen auch irgendwelche Klammern waren. Und es war Plastik dabei, das aussah wie Reste einer Leberwurst“, beschreibt sie. „Ich habe das eingesammelt und bin direkt zur Tierärztin.“

Kontakt zu Tierärzten Wer etwas findet, das wie ein Giftköder aussieht, sollte die Polizei anrufen. Sie ist in Grevesmühlen unter Tel. 038 81 / 72 00 erreichbar. Wer den Verdacht hat, dass sein Hund Gift gefressen habe, sollte möglichst schnell einen Tierarzt aufsuchen, der den Hund zum Erbrechen bringt. Dr. Torsten Rieckhoff in Boltenhagen: 038 825 / 23 102 oder 0172 / 310 40 32 Dr. Carsten Schmoldt in Klütz: 038 825 / 22 333 oder 0177 / 59 780 14 Dr. Ina Rheker in Goldbeck bei Klütz: 038 825 / 26 50 90 oder 0171 / 155 75 23

Dr. Ina Rheker untersuchte Arnold, stellte aber keine Vergiftung fest. „Sie hat mir dann geraten, ihm Sauerkraut und Öl zu füttern, damit ausgeschieden werden kann, was sich möglicherweise noch im Darm oder Magen befindet“, sagt die Hundebesitzerin. Tatsächlich schied Arnold dann noch ein langes Stück Kunststoff aus, das auch die Hülle einer Leberwurst gewesen sein könnte. „Das war fast einen Meter lang.“

Polizei sucht Weg im Küstenschutzwald ab

Die Hundebesitzerin ist die gleiche Stelle wie am Abend noch einmal im Hellen abgegangen, hat aber nichts mehr finden können. „Es war in der Nähe des Seesterns, wo ja viele Sehbehinderte mit ihren Begleithunden unterwegs sind. Aber die sind wohl besser trainiert als meiner“, sagt sie. Den Vorfall hat sie umgehend der Polizei gemeldet. Auch die Beamten, die den Bereich Mittelpromenade und Schwanenweg absuchten, konnten keine weiteren Köder entdecken. Sie bitten Anwohner und Passanten, aufmerksam zu sein und weisen Hundehalter auf die mögliche Gefahr durch Köder hin.

Die Goldbecker Tierärztin Ina Rheker trainiert Hunde, unterwegs nichts vom Boden zu fressen. Quelle: privat

Im Zweifelsfall schnell zum Tierarzt

Tierärztin Ina Rheker rät in Verdachtsfällen immer zum Besuch beim Veterinär. „Wir können im Zweifelsfall ein Mittel geben, mit dem der Hund schnell erbricht.“ Auch dass Arnolds Besitzerin jetzt das Erbrochene eingesammelt hat, war sinnvoll, da man es auf Gift hätte untersuchen können. Außerdem sehen die Polizisten so, was in den Ködern war.

Bürgermeister verurteilt Täter

Auch Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki ist erschüttert über den neuerlichen Fall von Tierquälerei im Ostseebad. „Menschen, die so etwas machen, finde ich unmenschlich“, sagt er. Selbst wenn sich jemand durch Hunde gestört fühle, rechtfertige das nicht, dass man Tiere und eventuell auch Kinder gefährde. Doch was kann die Gemeinde machen? „Nicht viel. Die Mitarbeiter des Bauhofs sind informiert und achten verstärkt auf Dinge, die wie Köder aussehen. Auch das Ordnungsamt weiß Bescheid“, sagt Wardecki. „Schützen kann man sich wohl nur, indem man seinen Hund trainiert, nichts zu fressen, was rumliegt“, sagt er. Solche Trainings bietet auch Tierärztin Ina Rheker an. Dabei lernen die Hunde, anzuzeigen, dass etwas rumliegt, was sie gerne fressen würden. Oder sie lernen, beim Spaziergang alles zu ignorieren, was eigentlich aufregend für sie ist.

Von Malte Behnk