Börzow

Wie stolz und schön sie einst gewesen ist, die alte Törber-Eiche, die vermutlich über 600 Jahre im Törber Holz bei Börzow stand, kann man an ihrem riesigen Torso ermessen, dessen Überreste immer noch genau dort liegen, wo sie einstmals stand. Am 26. April des Jahres 1962 fällte ein Sturm die magische Riesin. Deren Geschwisterbaum „Die Dicke“ wächst nicht weit entfernt.

Der Legende nach, die allerdings niemand wirklich mit einem Dokument belegen kann, wie auch andere Mythen nicht, die sich um die alte Törber-Eiche ranken, soll ein gewisser Hauptmann Sportbein den Baum im Jahr 1298 gepflanzt haben. Das würde bedeuten, dass sie bei ihrem Sturz im Jahr 1962 staatliche 664 Jahre alt gewesen wäre.

Börzower trafen sich gern bei der alten Törber-Eiche im Wald. Quelle: Archiv Familie Cordes

Unwahrscheinlich ist es nicht. Denn das ist kein ungewöhnliches Alter für Eichen, eine typisch mitteleuropäische Baumart, die zwischen 500 und 1000 Jahre alt werden können, – so wie zum Beispiel die Ivenacker Eichen, Nationales Naturmonument in Mecklenburg-Vorpommern.

Die alte Törber-Eiche, so hat Grevesmühlens Ortschronist Eckart Redersborg in Erfahrung gebracht, soll viele Jahre Treffpunkt der Dorfbevölkerung zu den Feiertagen gewesen sein. Tatsächlich zeugen Fotos aus den Archiven des Ortschronisten und aus alt eingesessenen Börzower Familien zumindest davon, dass die alte Eiche offenbar Aufmerksamkeit erregte und gern besucht wurde. Manch eine Familie in Börzow erinnert sich zudem daran, dass die Altvorderen von den Treffen an der alten Eiche sprachen.

Fiel 1962 einem Sturm zum Opfer, die alte Törber-Eiche. Sie soll über 600 Jahre alt gewesen sein und war lange Treffpunkt der Menschen in Börzow (Nordwestmecklenburg) und Umgebung. Quelle: Annett Meinke

Wer sich heute auf einen Spaziergang durch das Törber Holz auf den vom Winfried Schulze und seinen Mitstreitern angelegten Naturpfaden begibt, wird – ganz egal, ob die kurze oder die lange Route gewählt wird – immer auch am Torso der alten Eiche vorbeigeführt, die neben einem Wasserloch liegt.

Angesichts dessen, was noch übrig ist, geht Schulze davon aus, dass es wohl noch viele Jahrzehnte brauchen wird, bis sich der Torso gänzlich aufgelöst hat.

Von Annett Meinke