Grevesmühlen

Ab Mittwoch gilt Aufstallpflicht im Küstenbereich Nordwestmecklenburg. Grund ist die Ausbreitung der Geflügelpest in der Region. Bereits am Montag hatte der Landkreis Teile des Kreises in der Nähe von Neubukow zum Beobachtungsgebiet erklärt, in dem besondere Auflagen gelten.

In einer zweiten Allgemeinverfügung vom Dienstag ordnet der Landkreis nun die Aufstallung jeder Art von Geflügel (außer Tauben) an. Die Anordnung betrifft alle gewerblichen Geflügelhalter sowie nicht-gewerbliche Halter in einem 500 Meter breiten Küstenstreifen und damit auch die Hansestadt Wismar, die Insel Poel und weitere Gemeinden bis hin zur Travemünder Bucht.

Anzeige

Dazu gehören folgende Kommunen: alle Orte innerhalb der Gemeinde Insel Poel sowie Boiensdorfer Werder, Damekow, Groß Strömkendorf, Fliemstorf, Zierow, Eggerstorf, Landstorf, Hohen Wieschendorf, Niendorf, Wohlenhagen, Wohlenberg, Oberhof, Tarnewitz, Boltenhagen, Wichmannsdorf und Redewisch.

Alle betroffenen Ortsteile

Der Uferstreifen von mindestens 500 Meter Breite landeinwärts betrifft die Travemünder Bucht, Dassower See, Biosphärenreservat Schaalsee, Ostufer Ratzeburger See, Mechower See, Röggeliner See, Dambecker Seen, Schweriner See, Döpe und Neuhofer See. Weitere von der Stallpflicht betroffene Orte und Ortsteile sind: Rosenhagen, Pötenitz, Volkstorf, Benckendorf, Schwanbeck, Dassow (ausgenommen sind die nicht genannten Ortsteile und Siedlungen), Zarnewenz, Teschow, Utecht, Campow, Groß Thurow, Dutzow, Sandfeld, Klocksdorf, Dechow, Röggelin, Dambeck, Drispeth, Naudin, Wendisch Rambow, Pfarrhof, Hohen Viecheln, Bad Kleinen, Gallentin, Willigrad, Lübstorf, Hundorf und Seehof.

Lesen Sie auch:

Kontakt zu Wildvögeln muss unterbunden werden

Für alle privaten Geflügelhalter gilt im gesamten Landkreisgebiet: Wenn aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (zum Beispiel Hofteich, unmittelbarer Zugang zu einem Gewässer, Wildvogeleinflug) keine sichere Barriere zwischen Wildvögeln – insbesondere zu Wildenten, Wildgänsen, Schwänen und aasfressenden Wildvögeln – und dem Hausgeflügelbestand herzustellen ist, sind die Tiere in einem geschlossenen Stall oder in einer wildvogelsicheren Voliere zu halten. Bei Verstößen droht der Landkreis mit Bußgeldern in Höhe von bis zu 30 000 Euro.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Der zuständige Fachbereichsleiter und Stellvertreter der Landrätin, Mathias Diederich, zu den Maßnahmen: „Mit dem Land wurde sich darauf geeinigt, umfangreiche Maßnahmen einzuleiten, um die Ausbreitung der Geflügelpest auf weitere Bestände stoppen zu können. Dafür ist es unbedingt notwendig, dass sich auch kleine private Geflügelhalter streng an die Aufstallungspflicht halten. Weitere Ausbrüche der Geflügelpest bedeuten erhebliche wirtschaftliche Schäden für die betroffenen Landwirte in der Region und vernichten im schlimmsten Fall Existenzen.“

Von Michael Prochnow