Geflügelpest in Nordwestmecklenburg ausgebrochen: Das müssen Tierhalter jetzt beachten

Grevesmühlen

Drei Enten in Wismar sind an der Geflügelpest verendet. Das hat der Amtstierarzt am Freitag offiziell festgestellt. Die Tiere hielten sich in der Nähe eines Gewässers mit Wildvögeln auf. Der private Halter berichtet, dass wilde Stockenten immer mal wieder in seine Haltung eingeflogen sind, um „Futter zu klauen.“ Es sei zu Kontakten mit seinen Enten gekommen. Vermutlich wurde das Virus über diesen Weg verbreitet.

Vor diesen Hintergrund warnt Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU): „Auch wenn wir bislang noch keinen Virusnachweis in der Wildvogelpopulation bei uns festgestellt haben, zeigt uns dieser Fall eindrucksvoll, welche reale Infektionsgefahr von den Wildvögeln ausgeht.“ Tierhalter dürften die Gefahr für ihr Geflügel und die Geflügelbetriebe in der Region nicht unterschätzen.

Die drei Enten in Wismar sind am Mittwoch verendet. Sie wurden im Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei in Rostock untersucht. Es entdeckte das Geflügelpestvirus. Das Nationale Referenzlabor beim Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt die Diagnose. „Damit war die Geflügelpest amtlich festzustellen“, erklärt die Kreisverwaltung.

Alle privaten Geflügelhalter in Nordwestmecklenburg haben sich jetzt an Sicherheitsmaßnahmen zu halten. Sie müssen die Tiere entweder in einem geschlossenen Stall oder einer sicheren Voliere halten, wenn keine andere zuverlässige Barriere zwischen den Tieren und Wildvögeln herzustellen ist. Das Veterinäramt bittet alle Halter: „Tränken Sie Ihr Geflügel nicht mit Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben.“ Die Tiere sollten nur an Stellen gefüttert werden, die für Wildvögel unzugänglich sind. Futter, Einstreu und andere Gegenstände, die mit Geflügel in Berührung kommen, sollten so aufbewahrt werden, dass ein Kontakt mit Wildvögeln verhindert wird. Straßen- und Stallkleidung ist strikt zu trennen. Das Amt betont: „Lassen Sie plötzliche erhöhte Tierverluste durch einen Tierarzt abklären beziehungsweise informieren Sie uns.“

Bei Fragen stehen die Mitarbeiter des Veterinäramtes zur Verfügung. Sie sind telefonisch unter der Nummer 0 38 41/30 40 39 01 zu erreichen. In Notfällen ist über die Leitstelle Westmecklenburg unter 03 85/5 00 00 der Bereitschaftsdienst der Amtstierärzte erreichbar.

Von Jürgen Lenz