In Nordwestmecklenburg gibt es einen weiteren Fall von Geflügelpest. Der Amtstierarzt hat am Dienstag bei Gadebusch bei einem Hobbyzüchter mit 52 Enten, Gänsen, Hühnern und Puten das Vorliegen der Geflügelpest festgestellt. In dem Bestand waren über das Wochenende mehrere Hühner verendet und weitere Tiere mit Atemwegssymptomen erkrankt.

Deshalb wurden am Montag fünf verendete Hühner zur Untersuchung an das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei in Rostock eingesandt sowie ans Friedrich-Loeffler-Institut zur weiterführenden Diagnostik. Vom Institut wurde der Befund des Amtstierarztes bestätigt. Daraufhin wurde der Geflügelbestand am Dienstagnachmittag getötet, und die ersten Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen liefen an.

Kontakt zu Wildenten

Insgesamt mussten 40 Tiere getötet werden, zwölf Hühner waren zwischenzeitlich bereits verendet. Die vermutliche Ansteckungsquelle stellt der direkte Kontakt zu Wildenten dar, die sich auf dem Hofteich befanden.

Zum Schutz vor der Geflügelpest hat der Landkreis um den Bestand einen Sperrbezirk von drei Kilometern und ein Beobachtungsgebiet von zehn Kilometern festgelegt. Im Sperrbezirk gilt die Stallpflicht (außer Tauben) bzw. dort ist die Haltung nur in vor Wildvögeln sicheren Volieren möglich.

Kreisveterinär mahnt

Kreisveterinär Dr. Philipp Aldinger zur strengen Einhaltung der Maßnahmen:„Der Nachweis zeigt, das Geflügelpestvirus ist in der Wildvogelpopulation noch aktiv vorhanden und stellt ein Infektionsrisiko für die Hausgeflügelbestände dar. Grundstücke mit einem Hofteich oder mit unmittelbarem Zugang zu einem Gewässer oder Bachlauf sind besonders attraktiv für Wildvögel und besitzen somit ein hohes Infektionsrisiko. Das Hausgeflügel darf hierzu keinen Zugang haben, direkte und indirekte Kontakte sind wirksam zu unterbinden.“

In einigen Gebieten des Kreises gilt Stallpflicht, in anderen müssen die Halter Maßnahmen ergreifen, damit es zu keinem Kontakt zu Wildtieren kommt.

Diese Regeln gelten

Diese Regeln müssen Geflügelhalter eingehalten: Tränken Sie Ihr Geflügel nicht mit Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben. Füttern Sie Ihr Geflügel nur an Stellen, die für Wildvögel unzugänglich sind. Bewahren Sie Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, die mit Geflügel in Berührung kommen können, für Wildvögel unzugänglich auf. Trennen Sie strikt zwischen Straßen- und Stallkleidung, insbesondere das Schuhzeug. Lassen Sie plötzliche erhöhte Tierverluste durch einen Tierarzt abklären.

Bei Fragen stehen Mitarbeiter des Veterinäramtes zur Verfügung (Tel. 03841 / 30 40 39 01). In Notfällen ist über die Leitstelle Westmecklenburg Tel. 0385 / 500 00 der Bereitschaftsdienst der Amtstierärzte erreichbar.

