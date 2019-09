Videoüberwachung am Containerstellplatz

Grevesmühlen

Der Standort der Wertstoffcontainer in der Gebhartstraße in Grevesmühlen soll sauberer werden. Dafür hat die Stadt jetzt eine Kamera installiert, um den Platz überwachen. Ein Schild weist am Eingang auf die Maßnahme hin. Und die scheint zu wirken, es liegt inzwischen kaum noch Müll zwischen den Containern. Und das war in den vergangenen Jahren anders. Der Bauhof mussten phasenweise zweimal pro Woche den illegal entsorgten Unrat abfahren. Immer wieder hatten Unbekannte Hausmüll und andere Reste dort abgelegt, überwiegend geschah das nachts. Obwohl der Standort an einer viel befahrenen Straße liegt, gegenüber befinden sich Aldi und Markant, war hier besonders viel Müll abgeladen worden. Immer wieder hatten sich Anwohner über die Situation beschwert. Nun hat die Stadt reagiert und die Warnschilder aufgestellt.

Von Michael Prochnow