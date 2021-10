Geheimnisse aus NWM: Wie Ritter und Großherzöge zwei Dörfer prägten

Grevesmühlen

Die Dörfer Tramm und Grevenstein, die heute zur Gemeinde Roggenstorf gehören, sind nicht besonders groß. Beim Forschen in ihrer Geschichte fand Chronist Manfred Rohde aus Grevesmühlen aber einige Überraschungen, die auch er nicht kannte, obwohl er in Kalkhorst aufwuchs und zumindest den Klützer Winkel kennt wie seine Westentasche.

„Klein Sibirien“ entstand nach dem Zweiten Weltkrieg

Zum Beispiel „Klein Sibirien“, wie die Bewohner eine kleine Siedlung von Grevenstein nennen, kannte auch der Historiker nicht, bis er sich mit den Recherchen für die Chronik befasste und selber dorthin fuhr – zum ersten Mal. „Eigentlich kannte ich Sibirien nur theoretisch als Gebiet westlich des Ural, das gibt es aber auch zwischen Rankendorf und Roggenstorf. Bis 1945 war hier aber nur Acker“, sagt Manfred Rohde über die fünf Häuser etwas abgelegen von Grevenstein.

„Der Name Klein Sibirien kommt vermutlich daher, weil da nix war und nur ein Feldweg hinführte.“ Nach dem zweiten Weltkrieg siedelten sich dort erste Familien an und betrieben Landwirtschaft. „Es ist eine tolle Landschaft dort. Man hat unter anderem einen schönen Blick auf das Gutshaus von Rankendorf.“

„Klein Sibirien“ nennt sich eine Siedlung von Grevenstein mit fünf Häusern. Sie wurden ab 1945 erbaut. Quelle: Annett Meinke

Ritter von Barnekow gehörte das Dorf

Heute gibt es 30 Einwohner mit Erstwohnsitz in Grevenstein. Viel mehr waren es auch in der Vergangenheit selten. „Das Dorf war im Gegensatz zu Tramm immer in einer einzigen Hand. Zuerst waren es die Ritter von Barnekow, dann die Besitzer von Gut Voigtshagen. Eigentlich besteht es auch heute noch nur aus dem früheren Pachthof, seinen ehemaligen Stallgebäuden und der Mühle“, schildert Rohde. Der Pachthof bestehe aber aus Ferienwohnungen, weswegen man im Dorf nur selten Einheimischen begegne.

Grevenstein hatte zwei Bürgermeister

Tramm ist 113 Jahre älter als Grevenstein und mit 104 Einwohnern auch etwas größer. „Das Dorf war aber immer zweigeteilt“, sagt Manfred Rohde. „Ein Teil war ritterschaftlich und gehörte zuletzt der Familie von Paepke, der andere Teil gehörte dem Großherzog von Mecklenburg. Dafür gab es auch zwei unterschiedliche Ämter in Grevesmühlen und Tramm hatte zwei Bürgermeister oder – wie damals gesagt wurde – Schulzen, die jeweils vom Ritter und vom Großherzog eingesetzt wurden“, berichtete Manfred Rohde. „So etwas ist mir bis dahin noch nicht begegnet“, sagt Rohde, der schon etliche Chroniken, vor allem über Orte im Klützer Winkel geschrieben hat. „Das löst bei mir als Historiker auch einen Aha-Effekt aus.“

Grevenstein und Tramm liegen mitten in der Landschaft aus Feldern und Hecken. Der nächste größere Ort ist etwas entfernt. Quelle: Annett Meinke

Beisendorf als zweiter Geheimtipp

Für den ritterschaftlichen Teil war die Familie Dau lange als Schulzen eingesetzt. Im herzoglichen Teil übernahm die Familie Wigger das Amt lange Zeit. Nachfahren leben heute noch in Tramm oder der Umgebung. Das Dorf, das durch viele kleine Bauernstellen geprägt war, hatte für Manfred Rohde aber noch eine zweite Überraschung. „So wie mir jemand gesagt hatte, ich soll mal nach Klein Sibirien fahren, fragte mich auch jemand in Tramm, ob Beisendorf denn in der Chronik vorkommen würde. Auch das kannte ich nicht“, gibt Manfred Rohde zu. Offiziell handelt es sich um Tramm-Ausbau. „Da stehen nur vier Häuser, noch kleiner als Sibirien.“ Und auch heute führt nur ein unbefestigter Feldweg zu diesen alten Häuslereien.

Kampf um Gasthaus Luisenhof

Lange gehörte auch das Gasthaus Luisenhof an der B 105 zu Tramm. „Bis zur Wiedervereinigung war das so, dann gab es einen Kampf der Gemeinden um den beliebten Gasthof.“ Er hatte zum ritterschaftlichen Tramm gehört, das auch zur Kirchengemeinde Mummendorf zählte. Zum benachbarten Roggenstorf, dem Hauptort der heutigen Gemeinde, hatten die Trammer gar keinen Kontakt. Heute lebt in dem Dorf mit Ben Straathof der Bürgermeister von Roggenstorf.

Von Malte Behnk