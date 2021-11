Klütz

Mit der aktuellen Änderung des Infektionsschutzgesetzes und der in Mecklenburg-Vorpommern festgelegten Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verändert das Amt Klützer Winkel die Regelungen zum Betreten des Amtsgebäudes.

3G-Regelung ab 25. November

Ab Donnerstag, 25. November, wird das Betreten des Amtsgebäudes des Amtes Klützer Winkel nur noch im 3G-Modell möglich sein. Besucherinnen und Besucher müssen beim Betreten des Verwaltungsgebäudes einen entsprechenden Impfnachweis, einen gültigen Genesungsnachweis oder ein negatives Testergebnis einer Corona-Schnelltesteinrichtung, das nicht älter als 24 Stunden ist, vorzeigen. Minderjährige (unter 18 Jahren) sind vor der Regelung ausgenommen. Die aktuellen Schnelltesteinrichtungen können auf der Karte der Corona-Schnelltestzentren in MV eingesehen werden.

Terminpflicht ab dem 30. November

Ab Dienstag, 30. November, dürfen Besucherinnen und Besucher das Amtsgebäude nur noch mit vorheriger Terminvereinbarung betreten. Termine für das Bürgerbüro können über die Internetseite des Amtes Klützer Winkel – Verwaltung – Online Terminvergabe oder Online Terminvergabe direkt gebucht werden. Auch telefonisch oder per E-Mail können Termine unter 038825 / 393-304 oder -305 beziehungsweise per E-Mail an buergerbuero@kluetzer-winkel.de vereinbart werden.

Kontaktdaten für Termine in der weiteren Verwaltung können telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden. Kontaktdaten sind über die Internetseite des Amtes Klützer Winkel – Verwaltung – Mitarbeiter eingesehen werden.

Von Malte Behnk