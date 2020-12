Geldbörsen in Wismar und Schönberg gestohlen

Wismar

Bereits am Freitag vergangener Woche wurden in Wismar zwei Frauen beim Einkaufen in Lebensmitteldiscountern bestohlen. Die Diebe nutzten die Gelegenheit, als eine 71-Jährige ihre Handtasche in einem Lebensmittelgeschäft in Wismar-West an einen Einkaufswagen hängte und diese kurz aus den Augen ließ.

In Wismar-Süd stahlen Unbekannte einer 74-Jährigen beim Einkaufen das Portemonnaie aus der Handtasche, während sie diese über der Schulter trug.

Diebe auch in Schönberg unterwegs

Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr wurde einer 56-Jährigen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in Schönberg die Geldbörse gestohlen, während die Frau ihren Einkauf in den Kofferraum lud. Das Portemonnaie hatte die Frau auf dem Beifahrersitz abgelegt. Den Tätern gelang es unbemerkt, die Geldbörse aus dem Fahrzeug zu nehmen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang erneut: Achten Sie gut auf ihre Wertgegenstände. Lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt im Einkaufwagen liegen oder hängen, auch nicht nur für kurze Zeit. Tragen Sie Taschen verschlossen auf der Körpervorderseite.

