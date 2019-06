Grevesmühlen

Das Freibad in Grevesmühlen ist bald um eine Attraktion reicher. In Einzelteilen liegt sie schon vor Ort. Der Verein hat ein Klettergerüst angeschafft, das auf der Sandfläche im Eingangsbereich seinen Platz finden soll: zwei Türme mit Hängebrücke plus Rutsche und Schaukel. Unterstützung gab es vom Profi-Baumarkt in Grevesmühlen und nun auch von der Wobag.

Für die Geldübergabe kletterten Wobag-Geschäftsführerin Uta Woge und ihre Mitarbeiterin Nicole Eckfeldt – nun ja, auch auf Wunsch der OZ – auf den drei Meter hohen Sprungturm. Freudig nahm Benny Andersson, Vorsitzender des Vereins „Unser Freibad Grevesmühlen“, 500 Euro entgegen.

Gesponsert hatte die Wobag die Summe aus dem Verkauf von Kuchen und Getränken auf dem Grevesmühlener Stadtfest. Seit 2013 ist es Brauch, dass die Kollegen backen und die Einnahmen einem guten Zweck zugutekommen. Unterstützt wurden unter anderem schon die Grevesmühlener Feuerwehr, der SV Blau-Weiß Grevesmühlen, das Hospiz Schloss Bernstorf und zum wiederholten Mal der Freibadverein.

Für diesen tollen, dreistelligen Betrag klettern die Wobag-Geschäftsführerin und ihre Mitarbeiterin dann auch gern ein paar Stufen drei Meter in die Höhe. Runter ging es übrigens nicht per Sprung ins kühle Nass. Aber beim nächsten Mal bitte!

Jana Franke