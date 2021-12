Gemeinde Bernstorf bekommt ihren ersten Spielplatz

Bernstorf

Seit über zehn Jahren schon wünscht sich die Gemeinde Bernstorf einen Spielplatz, nie war dafür Geld da. Alle Anträge auf Spielplatzförderung liefen ins Leere. Plötzlich tat sich eine unvermutete Chance auf: Im vergangen Sommer war Bürgermeister Mirko Timm zu einem vor Ort Termin für die Planung einer möglichen Brücke für Radfahrer über die Radegast zwischen Wilkenhagen und Volkenshagen geladen.

Wie die Gemeinde Bernstorf dazu stehe, sei er gefragt worden. „Das ist prima“, antwortete der Bürgermeister „dann können unsere Kinder ja zu Fuß nach Grieben auf den Spielplatz gehen“. Regionalmanager Erich Reppenhagen als Vertreter des Amts habe kaum glauben können, dass es in der sieben Ortsteile umfassenden Gemeinde mit vielen jungen Familien keinen einzigen öffentlichen Spielplatz gebe, erinnert sich Timm.

Er versprach, sich über Fördermöglichkeiten Gedanken zu machen und hat Wort gehalten. Die Gemeinde Bernstorf bekam nun 20.000 Euro aus dem Regionalbudget für die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz.

GS geprüft kostet das Dreifache

Der Gemeindevertreter Matthias Muske und seine Frau Dana übernahmen gemeinsam mit ihrer Nachbarin Ann-Katrin Dargel die Aufgabe, Spielgeräte im Rahmen des vorgegeben Budgets auszusuchen. „Für den Preis bekommt man erstaunlich wenig,“ berichtet Muske, „sobald ein GS Siegel erforderlich ist, kostet es bald drei Mal so viel.“

Erich Reppenhagen, 63 Quelle: Michael Prochnow

Zumal ein Drittel des Budgets durch Erdarbeiten und das Auffüllen mit dem – auf öffentlichen Spielplätzen vorgeschriebenen Spezialsand – bereits verbraucht wird. 40 Zentimeter Erde mussten gegen einen speziellen Waschkies ausgetauscht werden, damit sich beim Sturz kein Kind verletzt. „Sandkuchen kann man damit nicht bauen“, erklärt Mirko Timm, „das fällt alles sofort wieder auseinander.“

Kinder kamen schon vor Eröffnung

Als der Spielplatz am Freitag offiziell übergeben wurde, waren bereits ganz viele kleine Fußabdrücke im Sand. „Das zeigt doch, wie dringend die Kinder hier im Dorf darauf gewartet haben“, so Timm. Besonderer Dank gelte der Amtsverwaltung: „Frau Stoffregen bei den Fördermitteln und Herr Schimanek vom Bauamt haben wir es zu verdanken, dass jetzt alles so schnell und reibungslos geklappt hat.“ 20 Jahre sollen die Spielgeräte aus Holz von der Firma Eibe mindestens halten.

Die Brücke über die Radegast wird hingegen vermutlich nicht gebaut werden. Sie liegt in einem Naturschutzgebiet.

Von Annabelle von Bernstorff