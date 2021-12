Gemeinde Boltenhagen scheitert mit Klage gegen Ex-Kurdirektorin

Boltenhagen/Schwerin

Das Ostseebad Boltenhagen hat versucht, die ehemalige Kurdirektorin Claudia Hörl auf Schadenersatz zu verklagen. Es ging um die Mehrkosten im Zusammenhang mit dem Bau der DLRG-Häuser an der Dünenpromenade.

Das Schweriner Arbeitsgericht hat die Klage einen Tag nach der Verhandlung öffentlich abgewiesen. Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne), der die Klage im Auftrag der Gemeinde zu vertreten hatte, sagte gegenüber der OZ: „Die Gemeindevertreter wollten im Namen der Steuerzahler nichts unversucht lassen und haben daher den Auftrag zur Klage erteilt. Ich nehme die Entscheidung zur Kenntnis und werde sie der Gemeindevertretung übermitteln.“

Gerichtsverhandlung vor dem Arbeitsgericht Schwerin, Gemeinde Ostseebad Boltenhagen gegen Claudia Hörl Quelle: Michael Prochnow

Vor dem Arbeitsgericht in Schwerin hatte die Kommune Schadensersatz für die zusätzlichen Kosten gefordert, die bei der Verlegung der DLRG-Häuser an der inzwischen fertiggestellten Dünenpromenade entstanden sind. Es ging dabei um eine sechsstellige Summe, die die Gemeinde in diesem Zusammenhang aufbringen musste.

Kurdirektorin Claudia Hörl hat den Startschuss für den Bau der Dünenpromenade gegeben. Quelle: Malte Behnk

Die Gemeindevertretung hatte Ende 2020 beschlossen, dass der Bürgermeister 250 000 Euro von der Ex-Kurdirektorin als Schadenersatz für eigenmächtig getroffene Entscheidungen einfordern solle. Die Klage war Anfang September dieses Jahres eingereicht worden. Den Versuch einer gütlichen Einigung hatten beide Parteien im Vorfeld abgelehnt.

Das Gericht war nun offenbar nicht davon überzeugt, dass der Gemeinde durch die Nichterfüllung von Informationspflichten seitens der Kurdirektorin ein Schaden entstanden sei.

Von Annabelle von Bernstorff