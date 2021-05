Mehr Menschen sollen im Alltag in die Pedale treten und das Auto stehen lassen. Die Gemeinde Hohenkirchen (Nordwestmecklenburg) will deshalb Wegeverbindungen zwischen den Dörfern als Radtrassen ausbauen. Welche das sind, lesen Sie hier.

Die Gemeinde Hohenkirchen will ihr Radwegenetz ausbauen und setzt darauf, dass dann mehr Menschen im Alltag in die Pedale treten. Quelle: C. Kaiser