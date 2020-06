Kalkhorst

Es ist vollbracht: Die Gemeinde Kalkhorst hat seit 1990 jeden ihr gehörenden Straßenkilometer saniert. Den Abschluss machte jetzt nach etwa einem halben Jahr Arbeit die Straße am Ring, die hinter der Kalkhorster Kirche zum ehemaligen Gutsgelände und dann auf die Friedensstraße führt. 420 000 Euro wurden für die Instandsetzung der 240 Meter langen Kopfsteinpflasterstraße investiert.

„Das beinhaltet das neue Pflaster, die Gehwege und die Straßenbeleuchtung“, sagte Kalkhorsts Bürgermeister Dietrich Neick (FWK). „Diese kleine Straße ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Neugestaltung des Ortskerns“, sagte er zum Abschluss der Bauarbeiten, die die Gadebuscher Firma LUT durchgeführt hatte.

Anzeige

Nach der Wende hatte die Gemeinde die Flächen im Ortskern von Kalkhorst aufgekauft, um das Zentrum komplett neu zu gestalten. Alte Luftaufnahmen zeigen, dass sich dort, wo zu DDR-Zeiten LPG-Gebäude im Ortskern standen, noch 1994 große Betonflächen befanden. „Das war alles grau“, sagte auch Dietrich Neick.

Weitere OZ+ Artikel

Minimare und Wohnhäuser statt Beton

Seitdem wurden Wohngebiete entwickelt, an der Friedensstraße neben dem Konsum mit Café ist ein kleiner Dorfplatz entstanden. „Die Kirche hat viel saniert“, sagte Dietrich Neick. „Und wir haben das Minimare angrenzend an das alte Gutsgelände gebaut“, zählte der Bürgermeister weiter auf.

Die Luftaufnahme von Kalkhorsts Ortskern zeigt, wie grauer Beton das Ortsbild dominierte. Quelle: Repro: Malte Behnk

Eines der alten Gebäude, das ehemalige Gemeindehaus an der Friedensstraße, soll voraussichtlich noch in diesem Jahr abgerissen werden. 2021 ist dann geplant, an der Stelle ein neues Haus als Hauptgebäude für den Erlebnispark Minimare zu bauen. Neben dem Kassenbereich und einem kleinen Museum soll dort auch ein Indoorspielplatz entstehen. „Dafür ist die jetzt sanierte Straße ein wichtiges Element“, so Neick.

40 Kilometer Straße saniert

„Das war jetzt tatsächlich die letzte Straße im Gemeindegebiet, die noch nicht saniert war, auch wenn wir an einigen Stellen wie zwischen Neuenhagen und Harkensee jetzt schon zum zweiten Mal ranmüssen“, sagte Neick. „Insgesamt haben wir etwa 40 Kilometer Straße saniert – das ist mehr als die Strecke nach Wismar – und etwa zwölf Kilometer Radwege gebaut.“

Kalkhorsts Ortskern Das Zentrum von Kalkhorst bildet seit dem 13. Jahrhundert der Kirchturm von St. Laurentius. Das Schieferdach ist weithin zu sehen. Von 1790 bis 1861 war Friedrich Schliemann, Onkel des Troja-Entdeckers Heinrich Schliemann, hier Pastor. Neben der Kirche sind noch Gebäude, die früher zum Gut gehörten, erhalten. Eines wird für den Entdeckerpark Minimare abgerissen und durch ein neues Haus ersetzt. Der Freizeitpark, der 2019 eröffnet wurde, ist mit seinen verschiedenen Gärten und viel Grün heute ein Anziehungspunkt für Familien. Er befindet sich ebenso wie neue Grundstücke für Einfamilienhäuser auf Flächen, die mit landwirtschaftlichen Hallen und vielen Betonplatten bebaut waren.

Fördermittel vom Land

Über das Landwirtschaftsministerium hat die Gemeinde 285 000 Euro Fördermittel für die Sanierung erhalten. Zusätzlich gibt es noch die Hoffnung, dass sich der bisherige Kalkhorster Eigenanteil von 153 000 Euro noch um etwa 79 000 Euro verringert. Möglich wäre das, wenn das Land die eigentlich abgeschafften Ausbaubeiträge der Anlieger übernimmt. Etwa 20 Millionen Euro stehen dazu zur Verfügung. Die Gemeinde hatte den Baubeginn extra in den Dezember gelegt, um diese Möglichkeit noch zu bekommen.

Am früheren Gemeindehaus mündet die Straße Am Ring auf die Friedensstraße. Das Gebäude soll zum Jahresende abgerissen werden. Für den Freizeitpark Minimare wird dann ein neues Hauptgebäude gebaut. Quelle: Malte Behnk

Bürgermeister dankt Partnern

Dafür und für die gute Zusammenarbeit bei Planung und Bauarbeiten dankte Neick dem Landwirtschaftsministerium, der Amtsverwaltung, dem Planungsbüro Zimmer, dem Zweckverband Grevesmühlen sowie dem Bauunternehmen LUT. „Sie haben in den sechs Monaten teilweise mit acht Mitarbeitern das Pflaster verlegt“, lobte der Bürgermeister.

Von Malte Behnk