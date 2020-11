Lüdersdorf

Die Gemeinde Lüdersdorf wächst immer weiter. Das betrifft nicht nur Herrnburg, sondern auch die anderen Ortsteile, wie zum Beispiel Wahrsow mit seinen Häusern auf dem Mietenplatz oder den Ort Lüdersdorf, wo im südöstlichen Bereich „An der Mühlenstraße“ und auf Teilen des ehemaligen LPG-Stützpunktes gebaut werden soll. Wollen die Bürgerinnen und Bürger aber für Fahrten zum Einkaufen oder in die Ämter den öffentlichen Personennahverkehr nutzen, wird es für sie schon schwieriger.

Statt eines Ausbaus hat es dort sogar eine Reduzierung gegeben. Das kreiseigene Unternehmen Nahbus stellte die Linie 390, die von Boltenhagen über Kalkhorst, Dassow, Schönberg, Lüdersdorf und Herrnburg nach Lübeck führte, bis auf eine statt zuvor vier tägliche Fahrten fast ganz ein.

Anzeige

„Gerade für ältere Menschen sind diese Überlandfahrten doch so wichtig“, sagt Bernhard Strutz (BfL). Quelle: Dirk Hoffmann

„Gerade für ältere Menschen sind diese Überlandfahrten doch so wichtig. Dass sie nur wenige nutzen und nicht wirtschaftlich sind, ist nicht nur hier so. Aber sie müssen sein“, so Bernhard Strutz, zweiter stellvertretender Bürgermeister und Fraktionsvorsitzender der Wählergemeinschaft „Bürger für Lüdersdorf“ (BfL).

Vor allem Ältere sind auf Busverbindung angewiesen

Der Anrufbus von Nahbus, der die Menschen von den Dörfern an die Hauptlinien bringt, sei für ihn nicht akzeptabel und viel zu umständlich. Als weitere Alternative können die Bürger die Busse im Schülerverkehr nutzen. Allerdings fahren diese nicht in den Ferien und auch nicht am Wochenende.

Die Lüdersdorferin Margarethe Dörmer meldete sich Anfang des Jahres zu Wort. Bisher nutzte sie die Nahbus-Linie und war damit sehr zufrieden. Die 78-Jährige bedauerte: „Ich muss jetzt den Zug nehmen.“ Das sei für sie nicht nur fast dreimal so teuer, sondern dauere auch viel länger. Noch größer sind die Probleme in den Ortsteilen ohne Bahnhof. Margarethe Dörner sagte, viele Einwohner der Gemeinde Lüdersdorf seien betroffen und: „Es werden immer mehr ältere Menschen, die auf den Bus angewiesen sind.“

Lesen Sie auch:

Linie 5 endet bisher vor Einkaufszentrum

Wollen die Einwohner aus Neuleben, Boitin-Restorf, Wahrsow und anderen Orten der Gemeinde Lüdersdorf zu festen Zeiten mit dem Bus nach Lübeck fahren, ist ihnen das jetzt nur noch von Herrnburg aus möglich. Bis zum dortigen Einkaufszentrum fährt die Linie 5 des Lübecker Stadtverkehrs von der Hansestadt aus und wieder zurück nach Lübeck. „Es wäre wichtig, dass diese Linie möglichst noch weiter in die Gemeinde bis zum Wendehammer der Schule nach Wahrsow fährt und damit weitere Teile der Gemeinde angebunden werden“, sagt Strutz.

Seine Fraktion hatte sich 2017 auch für die Einrichtung der Linie 390 starkgemacht und tut dies jetzt ebenso für eine Verlängerung der Linie 5. Diesem Ansinnen folgte nach Aussage von Strutz bereits der Bauausschuss, der sich wie vorgeschlagen für vier tägliche Fahrten aussprach. Früh morgens, vormittags, früher und später Nachmittag.

Hoffnung: Keine Mehrkosten für Gemeinde

Positiv ist auch, so Strutz weiter, dass sich der Landkreis bereits mit dem Thema befasst und mit der Hansestadt abklärt, ob eine Erweiterung der vom Stadtverkehr Lübeck eingesetzten Linie 5 möglich ist. Die Bestrebungen gehen dahin, dass die bisherigen Konditionen bestehen bleiben, dem Landkreis und der Kommune also keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Selten geworden: Ein Bus der Linie 390 fährt durch Lüdersdorf. Quelle: Jürgen Lenz

„Ich bin erst einmal froh, dass eine Prüfung stattfindet. Durch weitere Wohngebiete könnte es dann auch mehr Fahrgäste geben. Außerdem würde eine Verlängerung der Linie 5 die Gemeinde mit ihren Orten auch näher zusammenbringen“, sagt Bürgermeister Erhard Huzel ( CDU). Die Entscheidung würde hier aber nicht bei der Gemeinde liegen, sondern Kreissache sein.

„Ja, es laufen Gespräche mit der Hansestadt Lübeck“, bestätigt Christoph Wohlleben, Pressesprecher beim Landkreis Nordwestmecklenburg. Ein Ergebnis gibt es aber noch nicht.

Bereits 2006 wünschten die Lüdersdorfer Gemeindevertreter eine Verlängerung der Linie 5. Sie argumentierten mit der wachsenden Zahl von Arbeitskräften im Gewerbegebiet Lüdersdorf. Erhard Huzel sagte, dass er über das Thema bereits mit dem damaligen Vizelandrat Gerhard Rappen spreche. Der Bürgermeister gab zu bedenken: „Letztlich ist das aber immer eine Geldfrage."

Von Dirk Hoffmann und Jürgen Lenz