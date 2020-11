Lüdersdorf

Mehrere Bauvorhaben hat die Lüdersdorfer Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung auf den Weg gebracht. Beschlossen hat sie die Satzung für einen Bebauungsplan „An der Mühlenstraße“ im Südosten des Ortsteils Lüdersdorf.

Geplant sind sieben Grundstücke in der zweiten Reihe und hinter der vorhandenen straßenbegleitenden Bebauung. Pro Wohneinheit sind zwei Stellplätze vorgesehen. Die nördlichsten Grundstücke, so eine der Empfehlungen aus dem Bauausschuss, sollten maximal eine Eingeschossigkeit haben. Die Gemeindevertretung folgte dem Wunsch und beschloss den Vorentwurf mit elf Ja-Stimmen und drei Enthaltungen.

47 Grundstücke „Am Lüdersdorfer Graben“

Auch in dem einstimmigen Beschluss der Satzung über einen Bebauungsplan für den Dorfplatz in Schattin wurden die Einwände aus dem Bauausschuss berücksichtigt. Geplant sind hier vier Gebäude mit jeweils zwei Wohneinheiten.

47 Grundstücke sind hingegen für das Baugebiet „Am Lüdersdorfer Graben“ vorgesehen, der bei einer Enthaltung und ohne Gegenstimme beschlossen wurde. Das Gebiet befindet sich im Westen von Lüdersdorf, dem ehemaligen Technikstützpunkt des Landwirtschaftsbetriebes und hat eine Gesamtgröße von etwa 4,52 Hektar. Mit der Überplanung als Wohngebiet sollen auch die alten Gebäude und Werkhallen auf diesem Gelände verschwinden.

Außerdem gaben die Gemeindevertreter ihre Zustimmung für das Aufstellen von jeweils zwei Kunststoffsitzbänken und Papierkörben samt Überdachungen auf der Grünfläche des Lindenplatzes an der freiwilligen Feuerwehr in Herrnburg und am ehemaligen Löschteich an der Hauptstraße 50 in Lüdersdorf. Auch für den Lenschower Weg in Wahrsow wollte Bernhard Strutz, Vorsitzender der Wählergemeinschaft „Bürger für Lüdersdorf“, eine Begegnungsstätte mit Kosten von je 6000 Euro. Dieser Antrag wurde mit fünf Ja- und sieben Gegenstimmen sowie einer Enthaltung abgelehnt.

Von Dirk Hoffmann